快訊

經典賽／林安可回來了 台日交流賽先發第4棒對決軟銀

疑感情糾紛...高雄科技大廠女保全遭男友持刀猛砍 還放話「要殺妳媽媽」

經典賽／龍恩因傷退出誰遞補？曾豪駒：選狀況最好的選手

李貞秀立委資格案延燒 學者批政院違法濫權且中選會應不受拘束

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
民眾黨立委李貞秀。圖／聯合報系資料照片
民眾黨立委李貞秀。圖／聯合報系資料照片

民眾黨不分區立委李貞秀就職資格被質疑，行政院方面請中選會依照陸委會內政部去函內容，進行必要行政作業審慎處理。學者表示，中選會是獨立機關，應不受「解釋性行政規則」拘束，陸委會、內政部還沒想到要「補繳」，實則違法濫權，以解釋法律之名，實質修改法律。

行政院發言人李慧芝今主持政院會後記者會時轉述，行政院長卓榮泰在院會中指出，日前立委在質詢時提醒，立法院有立委資格尚有瑕疵、尚待確認，部會提供資料應謹慎，而目前無論兩岸人民關係條例、國籍法等，皆有適用不明確與瑕疵，甚至不具備法定條件現象存在，因此在此事沒有獲得進一步確認之前，請中選會依照陸委會、內政部去函內容，進行必要行政作業審慎處理。

民主文教基金會董事長桂宏誠表示，中選會是獨立機關，應不受內政部、陸委會乃至於行政院作出的「解釋性行政規則」（如函釋也是）所拘束，就像立法院和法院也當然不受拘束一般。

桂宏誠說，李貞秀登記為立委候選人時，陸委會和內政部還沒想到要「編排」所謂「補繳」，但實為違法濫權「新繳」喪失原籍證明之公證書，才發生本來不應該存在的問題，也證明陸委會和內政部是以解釋法律之名，實質修改法律。

桂宏誠指出，中選會最多似乎可提起「確認李貞秀是否具候選資格」的訴訟，因為李貞秀的問題源自於行政院、陸委會及內政部違憲搞「兩國論」及對大陸來台定居者加強「忠誠監控」，所以也沒有依選罷法提出「當選無效」之訴。他直言，李貞秀的候選資格沒問題。

行政院 陸委會 內政部

延伸閱讀

應有一年緩衝時間？李貞秀立委資格惹議 學者：中選會職權已盡

卓榮泰提對李貞秀做行政處理 中選會：若當選無效 提委員會討論

樂見北市加入推友善職場 政院喊話在野：日育嬰留獎勵金 預算還沒過

不認李貞秀是立委 卓揆不接受質詢 令各部會不提供資料

相關新聞

蕭美琴、潘孟安、吳釗燮存款都破千萬 趙怡翔無存款

監察院今天公布最新一期廉政專刊，公布多位中央官員財產申報，副總統蕭美琴、總統府秘書長潘孟安、國安會秘書長吳釗燮存款都破千...

不認李貞秀是立委 卓揆不接受質詢 令各部會不提供資料

民眾黨不分區立委李貞秀遭質疑在登記參選立委時仍具有台灣、中國大陸「雙重戶籍」，行政院長卓榮泰今天下令各部會，在確認李貞秀...

賴總統存款及債務大減 新購日幣基金破千萬

監察院今天公布最新一期廉政專刊，賴清德總統財產申報也曝光，與配偶吳玫如存款共231萬2183元，比起上次申報時減少894...

CIA3年前向科技巨頭簡報2027中共恐攻台 林沛祥：今才曝光 耐人尋味

美國「紐約時報」24日報導，2023年7月美國中央情報局（CIA）與國家情報總監辦公室曾向科技業巨頭，報告台海危機及戰爭...

管碧玲要海委會軍警文人看白色恐怖電影 修補台灣史

海委會主委管碧玲今天透過臉書貼文表示，她正推動「公務員看『大濛』」的活動，1月5日包場提供海洋委員會同仁近100人觀賞，...

李貞秀立委資格案延燒 學者批政院違法濫權且中選會應不受拘束

民眾黨不分區立委李貞秀就職資格被質疑，行政院方面請中選會依照陸委會、內政部去函內容，進行必要行政作業審慎處理。學者表示，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。