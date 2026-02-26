應有一年緩衝時間？李貞秀立委資格惹議 學者：中選會職權已盡

快訊

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
行政院長卓榮泰今在院會中已通令各部會不能提供民眾黨立委李貞秀任何資料。對此，中選會表示，若有自始當選無效情形，選務機關依法就有權機關提供的相關事證後續處理。圖／聯合報系資料照
民眾黨不分區立委李貞秀就職資格被質疑，行政院方面請中選會依照陸委會內政部去函內容，進行必要行政作業審慎處理。學者認為，內政部曾就「國籍法」，有一年時間，要求公職人員提出證明，李貞秀應還有一年時間；中選會負責選舉，既然公告李貞秀當選，職責到此為止，因此跟中選會無關。

行政院發言人李慧芝今主持政院會後記者會時轉述，行政院長卓榮泰在院會中指出，日前立委在質詢時提醒，立法院有立委資格尚有瑕疵、尚待確認，部會提供資料應謹慎，而目前無論兩岸人民關係條例、國籍法等，皆有適用不明確與瑕疵，甚至不具備法定條件現象存在，因此在此事沒有獲得進一步確認之前，請中選會依照陸委會、內政部去函內容，進行必要行政作業審慎處理。

雲林科技大學科技法律研究所教授吳威志說，若看內政部曾針對「國籍法」的要求，有一年時間，要求公職人員提出相關證明。也就是依照法規，一年後才會產生這些爭議。內政部既然有這樣的定調，李貞秀應該還有一年的時間，再來討論這些爭議。

吳威志表示，再者他記得在去年時，立法院內政委員會於民進黨籍召委主持之下，召開了一次國籍法的研究會議。陸委會當場說明，因無法嚴格要求放棄證明的方式，所以要研究怎樣宣誓的方式來代替。代表陸委會已承認有瑕疵，且願意研究。在這一年當中，不應該立刻剝奪李貞秀的相關權利。

吳威志指出，最後，立法院基於「國會自律權」原則，既然已合法產生立法委員，立法院就有權利、義務保障這些委員行使職權。至少這一年來，應給予李貞秀立委權利才對，若有問題，一年後再依國籍法討論。

因行政院直接要求中選會照陸委會、內政部的去函內容，就李貞秀任職立委進行必要行政作業審慎處理，衍生侵犯獨立機關之疑慮。對此，吳威志說，畢竟我國把中選會放在行政院下，所以雖然中選會是獨立機關，但如此獨立機關真的獨立了嗎？若放在行政院下，行政院竟無指揮權，這也是非常奇怪的事情。

吳威志直言，是否有妨礙獨立機關有兩面說法，若以憲政學者來說，是有妨礙獨立機關之嫌；可是若以公共行政來說，本來就是行政院（底下機關），怎麼可以說沒有權力？但他認為，行政院給中選會此任務也不對，因中選會是負責選舉的，既然在選舉過程中，認可李貞秀可以參選，且選上後也公告當選資格，中選會的職責就到此為止。李貞秀目前的問題是涉及三個機關的問題，包括內政部、陸委會跟立法院，跟中選會無關。

