范雲指在野黨擋育嬰預算 國民黨團：真正黑手是民進黨
針對民進黨立委范雲指在野黨阻擋115年度中央政府總預算，導致照顧小家庭政策無法執行，國民黨立法院黨團今下午發布聲明譴責，范雲言論完全是顛倒是非，企圖混淆視聽。真正為了政治算計、不惜犧牲年輕家庭權益與育嬰預算的元凶，正是民進黨立法院黨團。
國民黨團表示，攤開協商時間軸，讓事實說話，戳破民進黨的政治謊言。第一，在野黨主動提「先行動支」救民生，民進黨卻刻意阻撓。國民黨與民眾黨團深知民生經濟與育兒政策刻不容緩，為讓良善政策及早落實，早已主動提出「有關民生的新興計畫預算讓行政院先行動支」之提案。今年1月22日，更由國民黨立委羅智強與時任民眾黨立委黃國昌主動召集朝野黨團協商，積極為民生預算尋求解套。然而，民進黨團卻毫無誠意、百般推託，導致協商破局。
國民黨團表示，第二，民進黨傲慢嗆「總預算要過就是要全部過」，坐實政治勒索。事實不容抹黑，在1月28日的院長協商中，民進黨團態度傲慢，悍然拋出「總預算要過就是要全部過」的霸道主張，再次否決國、眾兩黨提出之「新興計畫同意先行動支」提案。民進黨寧可把全民福祉當作籌碼進行包裹式勒索，也不願讓急迫的民生法案先行，這就是標準的綁架民生。
國民黨團指出，第三，阻擋「5億元育嬰留停獎勵預算」的黑手就是民進黨。正因為民進黨團這種「全拿否則免談」的傲慢態度，才直接導致「勞動部配合育嬰留停照顧彈性化政策獎勵小微企業雇主5億元」的關鍵預算遭到封殺。這筆預算本應是支持減輕年輕父母負擔的及時雨，如今卻淪為執政黨政治鬥爭的犧牲品。范雲委員不檢討自家政黨剝奪育兒資源的錯誤，竟還企圖甩鍋給在野黨，令人遺憾。
國民黨團總結，嚴正敬告民進黨團與范雲，立即停止政治抹黑，不要拿台灣下一代的未來當作鬥爭工具。請民進黨為自己傲慢阻擋「先行動支」提案、扼殺5億元育嬰預算的錯誤向全國小家庭道歉，並停止一切惡意杯葛。國民黨團將堅定捍衛年輕父母與孩童的權益，寸步不讓。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。