范雲指在野黨擋育嬰預算 國民黨團：真正黑手是民進黨

針對民進黨立委范雲指在野黨阻擋115年度中央政府總預算，導致照顧小家庭政策無法執行，國民黨立法院黨團今下午發布聲明譴責，范雲言論完全是顛倒是非，企圖混淆視聽。真正為了政治算計、不惜犧牲年輕家庭權益與育嬰預算的元凶，正是民進黨立法院黨團。

國民黨團表示，攤開協商時間軸，讓事實說話，戳破民進黨的政治謊言。第一，在野黨主動提「先行動支」救民生，民進黨卻刻意阻撓。國民黨與民眾黨團深知民生經濟與育兒政策刻不容緩，為讓良善政策及早落實，早已主動提出「有關民生的新興計畫預算讓行政院先行動支」之提案。今年1月22日，更由國民黨立委羅智強與時任民眾黨立委黃國昌主動召集朝野黨團協商，積極為民生預算尋求解套。然而，民進黨團卻毫無誠意、百般推託，導致協商破局。

國民黨團表示，第二，民進黨傲慢嗆「總預算要過就是要全部過」，坐實政治勒索。事實不容抹黑，在1月28日的院長協商中，民進黨團態度傲慢，悍然拋出「總預算要過就是要全部過」的霸道主張，再次否決國、眾兩黨提出之「新興計畫同意先行動支」提案。民進黨寧可把全民福祉當作籌碼進行包裹式勒索，也不願讓急迫的民生法案先行，這就是標準的綁架民生。

國民黨團指出，第三，阻擋「5億元育嬰留停獎勵預算」的黑手就是民進黨。正因為民進黨團這種「全拿否則免談」的傲慢態度，才直接導致「勞動部配合育嬰留停照顧彈性化政策獎勵小微企業雇主5億元」的關鍵預算遭到封殺。這筆預算本應是支持減輕年輕父母負擔的及時雨，如今卻淪為執政黨政治鬥爭的犧牲品。范雲委員不檢討自家政黨剝奪育兒資源的錯誤，竟還企圖甩鍋給在野黨，令人遺憾。