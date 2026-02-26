快訊

財產申報曝光！卓榮泰存款921萬元 林佳龍夫婦存款、股票均破億

聯合報／ 記者李成蔭／台北即時報導
外交部長林佳龍。圖／聯合報系資料照片
外交部長林佳龍。圖／聯合報系資料照片

監察院今天公布最新一期廉政專刊，公布多位中央官員財產申報行政院卓榮泰存款高達921萬元，國防部顧立雄與配偶存款超過2000萬元；值得注意的是，行政院官員中，外交部長林佳龍與配偶是「億元大戶」，存款破億元，配偶也持有價值破億元股票。

其中卓榮泰配偶高美智在台北市內湖區有2筆自用土地，均持有萬分之513，建物僅有一筆全數持有；兩人在台北市中山區的4筆土地與7筆建物均在113年全數信託。兩人共有1萬5220元現金，921萬7578元存款，有19筆保單；兩人無債券、無憑證。債務部分，高美智有356萬1891元債務，屬授信類別中的周轉金。

行政院秘書長張惇涵配偶陳璽鈞，她在新北市新店區持有13筆土地，均為受贈且僅持有十萬分之123，另有兩筆建物，一筆105.62平方公尺的建物為完全持有，另持有一輛118萬8000元購入的VOLKSWAGEN GOLF汽車。兩人共有642萬1730元存款，沒有債券、股票、基金；債務部分，陳璽鈞有250萬6261元，是房屋修繕貸款。

顧立雄與配偶王美花在台北市北投區持有自用住宅及土地，各持分20萬分之2722，夫婦台幣及外幣存款共有2671萬4987元，10筆保單。顧立雄有2478股太電股票，並有3筆價值共252萬6271元的基金。兩人其他財產共576萬元，包括顧立雄持有價值110萬元的手錶、夫婦各持有價值67萬元的「桃園球場高爾夫球證」、7幅畫作，王美花有要價22萬與67萬元的手錶各一隻，以及要價20萬元的手鐲一隻；顧立雄另有78萬5000元借款。

值得注意的是，林佳龍的財產申報仍是「億元大戶」，與配偶廖婉如兩人現金共38萬元，1億987萬9059元存款，當中包含部分美元與日圓，與上次申報相比，仍維持在「破億元等級」。廖婉如另持有1億2799萬7293元的股票，美元基金3075萬8488元，13筆保單，並無任何負債。廖婉如在台北市中山區持有一筆自用房屋之土地，持分為萬分之164，於民國88年取得，自用房屋建物共申報5筆，其中僅自用房屋167.89平方公尺完全持有。兩人位於台中、台南與新北的4筆土地及建物在104至112年間完成信託。

內政部長劉世芳則有571萬5721元存款、黃金存摺147萬6178元與一筆保單，並在新莊副都心持有自用住宅及土地，持分萬分之46；債務部分，有筆750萬私人借款，一台汽車則於114年過戶給他人。

監察院。圖／聯合報系資料照片
監察院。圖／聯合報系資料照片
行政院長卓榮泰。圖／聯合報系資料照片
行政院長卓榮泰。圖／聯合報系資料照片

行政院 顧立雄 財產申報 林佳龍 卓榮泰 國防部 劉世芳 張惇涵

