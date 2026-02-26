楊建綱提李國鼎「三個簡便」 讓台灣在全球供應鏈找到新定位

繼發文談「護國神山」台積電的由來，異康公司董事長、藍營金主「CK楊」楊建綱昨再發文回顧台灣產業轉型的成功經驗與智慧，提及總統府前資政李國鼎的「三個簡便」歷久彌新，讓台灣成為全世界最值得投資的地方。

楊建綱指出，1970年代中期，台灣經濟開始出現結構性警訊。過去支撐出口的勞力密集產業，因工資上升與國際競爭加劇逐漸失去優勢，「下一個產業在哪裡？」成為當時政府面臨的核心問題，這樣的歷史轉折，促使決策層重新思考國家治理與產業發展的方向。

楊建綱指出，被譽為「台灣經濟奇蹟建築師」的李國鼎，他瞭解困境，窮思解方，其帶領台灣經濟突圍的邏輯極其精鍊，不求補貼，不尚保護，而是極致的「簡便」。

他說，回想推動加工出口區，這兩個字不僅是解方的核心，更是台灣經濟破繭而出的戰略心法。「簡便」，從來不是放任，而是一套完整的制度現代化工程，目的是降低行政成本與制度摩擦，讓投資、人流、物流與金流可以更有效率地運作。

楊建綱提到，李國鼎強調「三個簡便」的關鍵面向，包括投資流程要簡便、貨物進出口要便利、資金流動要順暢。正是這一理念的具體實踐，也成為台灣產業升級的重要起點。

楊建綱說，當時台灣仍處於高度管制的體制中。人員出入境、貨物報關、外匯管理等流程層層審核，多依賴人工處理，導致效率低落。政府真正推動的改革，不單單只是鬆綁限制，而是透過法制化與資訊化全面升級國家治理模式。

楊建綱說，「簡便」的本質，是運用最新的科技治理模式，讓制度更現代化，降低行政成本，使行政效率提高進而創造出有利的投資環境，進而帶動產業提速升級。為了讓「三個簡便」發揮作用，以及配合當時80年代電腦紀元的開啟與數位化技術的發展，政府展開跨部門的系統重建。

他指出，人流方面，戶政、警政與出入境逐步資訊化，使流程標準化；物流方面，報關與進出口簽證導入電子系統，大幅縮短時間成本；金流改革更具關鍵性，銀行體系由專櫃制轉為全櫃員制，票據清算與證券交易逐步電子化，地方金融機構也同步資訊化。這些改革讓金融與貿易效率顯著提升，為企業跨國布局創造條件。

同時，楊建綱說，政府也推動財稅與行政體系的數位轉型，成立資訊推動小組，鼓勵企業導入資訊技術，培訓人才並推廣資訊教育。醫療體系病歷電子化、警政系統自動化等措施，顯示資訊化已成為國家治理的共同方向。正因政府率先現代化，企業才能逐步由勞力密集轉向技術密集，最終促成新竹科學園區的成立，帶動半導體與資訊產業的崛起。

楊建綱說，回顧這段歷史，「簡便」代表的是制度創新與治理效率的提升。台灣之所以能完成產業轉型，並非單一政策的成果，而是政府、制度、科技治理與市場共同調整的結果。李國鼎提出的「簡便」理念，讓台灣在全球供應鏈中找到新的定位，也奠定後來科技產業發展的基礎。

楊建綱說，過去「簡便與制度創新」帶動了一整個時代的躍升；今天同樣可以用來推動下一輪成長。以簡便為核心，以制度創新為手段，對內鬆綁、對外開放，基礎建設升級，帶動產業新興，改善人民生活，讓台灣成為全世界最值得投資的地方。