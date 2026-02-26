恐掀全球經濟劇震 CIA曾示警科技巨頭中共企圖…藍委：兩岸和平最關鍵

美國「紐約時報」24日報導，2023年7月美國中央情報局（CIA）與國家情報總監辦公室向科技業巨頭，報告台海危機及戰爭可能性。國民黨立委李彥秀說，美國政府、科技巨頭思考的方向是「去風險化」，護國群山是台灣三代人打拚50年的成果，民進黨除有戰略思維外，兩岸和平為最重要關鍵。

據紐時報導，2023年7月美國CIA、國家情報總監辦公室在矽谷某處安全簡報室，向科技巨頭高層做機密簡報，示警中共軍事部署，顯示北京可能在2027年前後對台動手。當時與會者包括蘋果執行長庫克、輝達執行長黃仁勳、超微執行長蘇姿丰等。

李彥秀說，不論是國安與企業戰略布局，都要作「最壞的打算，最好的準備」。美國總統川普稱「台灣偷走美國晶片生意」，財長貝森特警告「台灣生產全球97％高階晶片」，商務部長盧特尼克表示「在川普任期內，要將台灣整體半導體供應鏈與生產的40%移轉至美國」。

李彥秀表示，今又傳出2023年，時任CIA局長伯恩斯與國家情報總監海恩斯向包括蘋果執行長庫克、輝達執行長黃仁勳、超微執行長蘇姿丰等科技巨頭在內高層進行簡報，示警「中共軍事部署，顯示北京可能在2027年前後對台動手」，一旦台海發生衝突或遭封鎖，衝擊恐不僅影響企業供應鏈，更可能引發全球經濟劇震。

李彥秀認為，拜登、川普兩任美國總統，不論是共和黨或是民主黨執政，雖然對兩岸的外交與經貿政策有所差異，但都將「台灣萬一遭封鎖或入侵，視為美國甚至是全球科技產業的國安危機」；但顯然，美國預防的方向與台灣的期待有所不同，台灣過去長期希望台積電及相關供應鏈成為「矽盾」（Silicon Shield），讓台海和平、地緣政治穩定產生連結，實質達到「國際化」的目的。

李彥秀指出，對美國政府與科技巨頭而言，思考的方向反而是「去風險化」，也才會有盧特尼克稱「川普任期內，要將40%半導體與供應鏈移轉至美國」，「匹夫無罪，懷璧其罪」，「護國群山」是台灣三代人打拚50年的成果，民進黨政府除了要有全球的戰略思維與作法，守住台灣高科技產業地位，兩岸的和平穩定當然還是最重要的關鍵。