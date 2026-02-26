盧秀燕訪美淡化「疑美論」？藍喊不必放大解讀 綠反嗆「憑什麼」

快訊

聯合報／ 記者陳敬丰余采瀅／台中即時報導
台中市長盧秀燕3月中訪美，外界多解讀此行有高於城市外交的意義，綠營譏盧不是黨主席、無助淡化疑美論，藍營則認為不必用狹隘的眼光看待。圖／聯合報系資料照
台中市長盧秀燕3月中將訪美，預計前往美東等政治重鎮，外界猜測此次訪美不僅是城市外交，還要鞏固藍營與美方關係，引起地方政壇議論。台中市民進黨團譏諷，盧沒有國民黨主導權，憑什麼化解全黨的「疑美論」？國民黨團則說，民主政治本就是從基層做起，不必以狹隘的眼光看待。

民進黨台中市議會黨團總召周永鴻表示，樂見台中市與美國其他城市的城市外交，但回到客觀的政治現實，若盧秀燕此行真的肩負「高於城市外交」的意義，恐怕存在根本的邏輯矛盾。

周永鴻指出，盧秀燕先前選擇不角逐國民黨主席，避免了2026地方選舉操盤責任，也不必承擔黨主席必須直面的國防、外交和兩岸路線檢視，這個決定一定程度上保護了盧的政治羽毛，卻也意味著放棄掌握國民黨對外路線的話語權。

周永鴻強調，國際外交重視實質影響力，盧秀燕既無法主導國民黨的對外論述，也不能實質約束立法院國民黨團的表決意向，在這樣的情況下，盧對華府做出任何表示，都只是她的個人立場，無法向美方保證能化解黨內的疑美聲浪；既然如此，不如回歸城市外交，為台中帶來實質建樹。

國民黨台中市議會黨團書記長李中則認為，外界對盧秀燕此行有諸多揣測，不管是「為參選總統鋪路」，還是「淡化疑美論」，其實都大可不必；盧不管到美國何處參訪，都可能被放大解讀，當成是前進中央的一步棋，但這種解讀本身過於狹隘。

李中說，台灣與美國有許多姊妹市，美國不少城市建設值得觀摩學習，城市外交是必要的，若美方善意安排盧秀燕參訪，多了解各城市當然是好事，過去許多縣市長也都安排過類似的訪美行程；民主政治是從基層做起，外交也一樣，呼籲外界不必用特定眼光看待盧訪美。

