蕭美琴、潘孟安、吳釗燮存款都破千萬 趙怡翔無存款

監察院今天公布最新一期廉政專刊，公布多位中央官員財產申報，副總統蕭美琴、總統府秘書長潘孟安、國安會秘書長吳釗燮存款都破千萬，其中蕭存款相較上次增加約136萬元；國安會副秘書長李問、林飛帆存款分別為400多萬及100多萬，趙怡翔甚至沒有任何存款。

其中蕭美琴有一位於新北永和的自用房屋與土地，土地面積為5807.63平方公尺，持分為10萬分之297，以及另外7筆房產也都在永和，除1筆完全持有，其餘皆為部分持有；另外，她在花蓮還有1筆土地及3筆建物，其中1筆建物為完全持有。

存款方面，蕭美琴存款總價1684萬4129元，較上次增加約136萬元，其中包含25萬2733美元外幣存款，並有部分資金存在美國傳統型個人退休帳戶（IRA）。另外，她名下還有446萬2314元基金投資，無股票或債券，並有4筆保單；債務部分，則有123萬7275元房貸。

潘孟安則有一位於屏東車城的土地及建物，土地80.84平方公尺、建物170.16平方公尺；存款有1246萬7382元，名下無股票、債券及基金，另有4筆保單。

吳釗燮名下有一筆位於台北文山的土地，持有577833分之1139，另有三筆建物，僅一筆完全持有；吳在彰化還兩筆土地，均於105年全數信託。吳連同配偶蘇如玉存款，共有1276萬8647元；吳另有4430元股票，蘇則有119萬2379元的美國主權債券與一萬美元現金；蘇名下還有輛納智捷汽車與價值一萬元台幣現金，包括美元、日圓、歐元等。

李問有408萬6886元存款。林飛帆，名下則有輛福特汽車，與配偶共有131萬8779元存款、2萬7430元股票、27萬108元基金、8筆保單；兩人事業投資則有282萬1510元。

趙怡翔，在高雄鼓山持有自用土地一筆，僅持有10萬分之667，及其之上的兩筆建物。其配偶則有一台73萬元購得的本田汽車，兩人未有任何存款、股票與債券，僅有3筆保單；債務部分，趙有1039萬9561元房貸。