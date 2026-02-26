「總統級」球迷替王貞治授勳 賴期盼台日在WBC贏得佳績

快訊

聯合報／ 記者張文馨／台北即時報導

賴清德總統今（26日）在總統府頒授旅日棒球名將王貞治「一等景星勳章」，表彰其卓越棒球成就及推動台日棒球發展與交流的貢獻，是兩國共同的驕傲；他期盼台日在即將登場的世界棒球經典賽（WBC）都能拿出最好表現，贏得最佳成績。

身為棒球迷的賴總統在致詞時表示，世界全壘打王「OH桑」王貞治是家喻戶曉的棒球英雄；其「一生懸命」、「一球入魂」的精神、獨創的「一本足打法」，締造了868支全壘打的世界紀錄，激勵日本、台灣及全世界球迷的心；令人感動的是，王貞治既為日本野球奮鬥，也為台灣棒球運動奮鬥。無論擔任球員、球隊監督或球團會長，數十年來都沒有改變。

賴總統回顧，自1960年開始，王貞治便經常來台指導選手；1990年更親身見證中華職棒元年開幕戰，此後積極推動日本與台灣職業棒球運動的交流；2023年也為台北大巨蛋投下歷史性的第一球。今年的世界棒球經典賽即將開打，也再度不辭辛勞來台，為日本隊、也為台灣隊加油。

賴總統指出，去年11月王貞治先生榮獲日本天皇親自頒發「文化勳章」，今天他則代表台灣人民授予「一等景星勳章」，兩國的最高榮譽輝映了「世界的全壘打王」王貞治，是日本與台灣共同的驕傲；身為球迷能為偶像授勳，深感榮幸。

根據總統府新聞稿，王貞治表示，長期以來始終關注台灣棒球的發展，對今年台灣出征世界棒球經典賽的陣容深具信心，認為是歷來最堅強的一支隊伍；過去每一屆WBC，他都期盼能與台灣隊一同攜手挺進美國決戰舞台，雖然過往尚未實現，但相信這次臺灣隊絕對有實力與日本隊攜手前進美國。

王貞治指出，日本隊將全力以赴，期盼台日兩隊共同晉級決賽；從賴總統談話中也感受到對棒球的熱愛，讓他備感欣喜。

