林宅血案引關注 薛化元建議國史館加入政治檔案研究

林宅血案近日因電影「世紀血案」引發關注，重新喚起社會關注轉型正義議題。台灣教授協會會長薛化元表示，檔案局有非常專業的檔案整理能力，研究方面，則建議政府考慮讓國史館加入政治檔案的研究。

電影「世紀血案」以林宅血案為主軸，遭外界質疑未向案件受害者及家屬等考證、授權，引發爭議，更因台北101董事長賈永婕關注此事，掀起社會對轉型正義諸多討論。

台灣教授協會上午在二二八國家紀念館舉行「二二八事件紀念講座，談蔣介石的責任問題及其他」，國史館館長陳儀深受邀出席主講，並於會前受訪時表示，就社會上對林宅血案的反應來看，看到民眾對真相的渴求，並自發對一些荒謬說法提出反制，這是社會成熟的表現。

曾任二二八事件紀念基金會董事長，政大台史所特聘教授的台灣教授協會會長薛化元表示，因為電影的問題讓大家關心林宅血案，是意外的正面效應。

對於國安局全數解密戒嚴時期政治檔案，外界期待林宅血案進展，薛化元表示，過去促進轉型正義委員會與監察院有權調閱檔案，並於調查報告中指出非常重要疑點，或可以繼續追查的方向，只不過熱潮一過，大家沒注意，一下就不見。

薛化元指出，當時調查報告提及，兇手有從林宅打電話出去，也被錄音，是有監控到，可是檔案沒有移轉給辦案單位，等於辦案單位沒有拿到正確的線索，後來這個檔案被銷毀，沒有人知道錄音檔是什麼內容。不過，報告有提供線索，為什麼被銷毀，為什麼會沒有轉給專案小組（辦案）。

薛化元也提醒，相關檔案一定需要專業的人做研究跟判斷，因為很多檔案內容是假的，是虛構的，是不可靠的，一定需要專業的研究結果。目前國內來講，檔案局是有非常專業的檔案整理，可是在研究方面，研究能力最強的是國史館，他建議政府應該考慮讓國史館加入政治檔案的研究。

林宅血案為民國69年2月28日，時任台灣省議會議員、美麗島事件被告林義雄的母親與一對7歲雙胞胎女兒在台北市住家遭刺身亡，9歲長女林奐均經救治後生還，至今無法破案。