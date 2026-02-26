樂見北市加入推友善職場 政院喊話在野：日育嬰留獎勵金 預算還沒過

台北市長蔣萬安宣布試辦「12歲以下子女家長，每日減少1小時工時」的措施。行政院發言人李慧芝表示，行政院樂見地方政府加入推動友善職場，中央與地方合作能有助於制定更好政策，地方試辦也可考量更周全配套。不過當務之急是希望地方首長呼籲國會成員，儘快通過預算。

李慧芝說，政府近來一直不斷擴大長照和幼托政策，最重要目標減少國人負擔，讓年輕人有更好財務、生活。尤其政府致力推動友善職場，協助青年世代職家平衡，因此從今年元旦開始，已經推出「育嬰留停以日申請」、「家庭照顧假以小時請」等兩項新制。

她表示，育嬰留停以日請的部分，每人申請1天，政府會提供1000元獎勵金給雇主；不過由於是115年度新增計畫，還沒經過立院審議，仍在總預算階段。

李慧芝強調，行政院非常樂見地方政府加入推動友善職場，中央與地方合作，可以有助於幫助中央制定更好政策，地方政府試辦也可考量更周全配套，讓所有民眾享受到政策的美意。

她進一步指出，目前最重要當務之急，還是希望立法院趕快過總預算，才能儘快讓更多人享受到「育嬰留停一日申請」、「家庭照顧假以小時請」的政策，因此也希望地方首長呼籲國會成員，可以在改善國民生活上共同合作，儘快讓政策推動。

勞動部指出，行政院和勞動部持續關心、協助勞工能在職場上兼顧育兒及家庭照顧，今年元旦起推出「彈性育嬰留停政策」，勞工育嬰留停可以日為單位申請，最多30天，父母相加可達60天，期間補助八成薪。家庭照顧假也更有彈性，可以小時申請，雇主不得拒絕或扣全勤獎金。

勞動部強調，希望企業能有更多友善職場措施，因此對小微企業的用人政策也提供協助，只要企業能包容勞工、申請1天育嬰留停就提供1000元。不過由於獎勵措施是新增計畫，只要預算審查完成，勞動部就會積極辦理撥付作業。