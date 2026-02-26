卓榮泰財產申報 存款921萬元、債務356萬元

監察院今天公布行政院長卓榮泰財產申報資料，卓榮泰與配偶持有台北市內湖區2筆土地與3筆建物，存款共新台幣921萬7578元，週轉金債務共356萬1891元。行政院秘書長張惇涵與配偶則持有新北市新店區13筆土地與2筆建物，存款共642萬1730元。

監察院公布最新一期廉政專刊，公布總統賴清德、副總統蕭美琴、行政院長卓榮泰、行政院秘書長張惇涵與多位部會首長及配偶的財產申報。

卓榮泰民國114年11月1日申報與配偶的財產資料，存款共921萬7578元，較113年6月申報的601萬1270元，增加320萬6308元；現金共1萬5220元，較上次申報減少5750元；週轉金債務共356萬1891元，較上次申報386萬129元，減少29萬8238元；另新增其他財產8元。

此外，卓榮泰與妻子持有台北市內湖區2筆土地與3筆建物、1輛LEXUS汽車、股票價值7220元，並將台北市中山區4筆土地與7筆建物交付信託，這些都與上次申報相同。

行政院秘書長張惇涵與配偶，則持有新北市新店區13筆土地與2筆建物，存款共642萬1730元，另有房屋修繕貸款250萬6261元，以及1輛VOLKSWAGEN GOLF汽車。

行政院經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮與配偶，則持有台北市中山區3筆土地與2筆建物，存款3576萬5144元，股票94萬8770元，債券837萬2815元，基金70萬9168元，以及購買不動產的授信債務共78萬3013元，另還有1輛國瑞汽車，並將台北市與新北市4筆土地與2筆建物交付信託。