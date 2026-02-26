聽新聞
不認李貞秀是立委 民眾黨：「卓榮泰先生」已成現代趙高集團
民眾黨立委李貞秀國籍爭議再掀討論，行政院長卓榮泰今天表示，「在立委資格確認以前，各部會不會提供資料」。民眾黨立法院黨團對此回應，卓榮泰秉持自創的法學見解，就連經過海基會認證的文件都誣陷為偽造，根本就是「現代版趙高集團」。
立法院新會期本周開議，李貞秀國籍爭議持續延燒。卓榮泰今天在行政院會表示，李貞秀立委資格仍有瑕疵、尚待確認，各部會提供資料應該更為謹慎，「在該名立委合格資格尚未確認之前，任何資料、機密資料等，各部會一律不予提供。」
針對卓榮泰的說法，民眾黨立法院黨團稍早發布聲明表示，李貞秀是經過中選會確認提名與就職資格，而且在立法院長韓國瑜與大法官面前監誓就任的立委，「行政機關本於憲政職責，應該接受立法委員監督及質詢。」
民眾黨團指出，卓榮泰與內政部、陸委會等官員，秉持自己獨創的法學見解，直接跳過獨立機關中選會，「不看、不讀、不懂憲法與兩岸人民關係條例」，甚至連海基會認證的文件都誣陷為偽造，「卓榮泰先生與其官員根本已成『現代趙高集團』。」
民眾黨團質疑，卓榮泰有膽違憲、規避閃躲中華民國立法委員質詢與行使職權，「請拿出Guts說清楚，行政院有何權力強行剝奪陸配參政權」，也請卓榮泰先生直接向國人說明，「民進黨執政下，在中華民國取得身分證滿10年的陸籍配偶與新住民，是否仍被視為外國人士，不具備參政權」？
