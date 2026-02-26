快訊

不認李貞秀是立委！卓揆不接受質詢 令各部會不提供資料

台股收盤上漲1點續創新高 台積電收盤下跌20元

馬筱梅「15分鐘神速產子」！張蘭公開金孫細節：出生至今沒哭過、超像汪小菲

聽新聞
0:00 / 0:00

不認李貞秀是立委 民眾黨：「卓榮泰先生」已成現代趙高集團

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
民眾黨立委李貞秀國籍爭議再掀討論，行政院長卓榮泰今天表示，「在立委資格確認以前，各部會不會提供資料」。圖／聯合報系資料照片
民眾黨立委李貞秀國籍爭議再掀討論，行政院長卓榮泰今天表示，「在立委資格確認以前，各部會不會提供資料」。圖／聯合報系資料照片

民眾黨立委李貞秀國籍爭議再掀討論，行政院卓榮泰今天表示，「在立委資格確認以前，各部會不會提供資料」。民眾黨立法院黨團對此回應，卓榮泰秉持自創的法學見解，就連經過海基會認證的文件都誣陷為偽造，根本就是「現代版趙高集團」。

立法院新會期本周開議，李貞秀國籍爭議持續延燒。卓榮泰今天在行政院會表示，李貞秀立委資格仍有瑕疵、尚待確認，各部會提供資料應該更為謹慎，「在該名立委合格資格尚未確認之前，任何資料、機密資料等，各部會一律不予提供。」

針對卓榮泰的說法，民眾黨立法院黨團稍早發布聲明表示，李貞秀是經過中選會確認提名與就職資格，而且在立法院長韓國瑜與大法官面前監誓就任的立委，「行政機關本於憲政職責，應該接受立法委員監督及質詢。」

民眾黨團指出，卓榮泰與內政部、陸委會等官員，秉持自己獨創的法學見解，直接跳過獨立機關中選會，「不看、不讀、不懂憲法與兩岸人民關係條例」，甚至連海基會認證的文件都誣陷為偽造，「卓榮泰先生與其官員根本已成『現代趙高集團』。」

民眾黨團質疑，卓榮泰有膽違憲、規避閃躲中華民國立法委員質詢與行使職權，「請拿出Guts說清楚，行政院有何權力強行剝奪陸配參政權」，也請卓榮泰先生直接向國人說明，「民進黨執政下，在中華民國取得身分證滿10年的陸籍配偶與新住民，是否仍被視為外國人士，不具備參政權」？

卓榮泰 行政院 民眾黨

延伸閱讀

不認李貞秀是立委 卓揆不接受質詢 令各部會不提供資料

柯文哲嗆卓榮泰：敢講陸配外國人無參政權 民眾黨就讓李貞秀下台

影／柯文哲：民進黨若敢明講陸配沒有參政權 我們就讓李貞秀下來

【重磅快評】民進黨大官們霸凌立委 壞習慣一脈相傳？

相關新聞

賴總統存款及債務大減 新購日幣基金破千萬

監察院今天公布最新一期廉政專刊，賴清德總統財產申報也曝光，與配偶吳玫如存款共231萬2183元，比起上次申報時減少894...

不認李貞秀是立委 卓揆不接受質詢 令各部會不提供資料

民眾黨不分區立委李貞秀遭質疑在登記參選立委時仍具有台灣、中國大陸「雙重戶籍」，行政院長卓榮泰今天下令各部會，在確認李貞秀...

CIA3年前向科技巨頭簡報2027中共恐攻台 林沛祥：今才曝光 耐人尋味

美國「紐約時報」24日報導，2023年7月美國中央情報局（CIA）與國家情報總監辦公室曾向科技業巨頭，報告台海危機及戰爭...

曝「貼加官」酷刑死狀慘 劉寶傑：難怪韓國瑜要警告國民黨團

立法院長韓國瑜前天以「貼加官」為例提醒國民黨立法院黨團要趨吉避凶，資深媒體人劉寶傑指出，「貼加官」酷刑的窒息感令人絕望，...

藍營三大咖釋出「修復」訊號！黃暐瀚：在乎「中間選民」感受

資深媒體人黃暐瀚今（26）日透過臉書發文表示，近期觀察到國民黨內部出現「修復機制」啟動跡象，包括韓國瑜、盧秀燕與蔣萬安等藍營重要人物，紛紛提出與近年黨內部分路線不同的論述，顯示藍營有意重新爭取中間選民支持。

樂見北市加入推友善職場 政院喊話在野：日育嬰留獎勵金 預算還沒過

台北市長蔣萬安宣布試辦「12歲以下子女家長，每日減少1小時工時」的措施。行政院發言人李慧芝表示，行政院樂見地方政府加入推...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。