對美軍購案高度敏感 沈政男點名「這段時間」最可能放行

立法院近期將總額1.25兆元的對美軍購案付委審查，醫師沈政男表示，軍購案表面上是國內政治攻防，實質卻高度取決於美中博弈，其通過時程與額度，並非單由台灣方面決定。

沈政男指出，年後相關政治互動已顯示「鄭習會」短期內難以成行，加上三月底預計登場的川習會，推估鄭習會較可能落在今年上半年、約五至六月之間。在此時序下，軍購案何時通過，將成為高度敏感的政治判斷。

他認為，若軍購案在川習會前通過，美中對台軍售尚未形成明確共識，政治風險過高；若拖到鄭習會後才通過，則難免引發「應北京要求而行」的質疑。相較之下，在川習會之後、鄭習會之前放行，反而是最合理、也最可能的時間點。

沈政男直言，這樣的推演本身就說明了軍購案的本質，「百分之百不是台灣自己在決定」，而是取決於美中之間的角力。他指出，美國緊盯軍購進度，北京同樣高度關注，甚至已傳出要求美方「妥善處理對台軍售」的訊號。

對於藍白陣營，特別是國民黨，先前對軍購案態度保留，如今卻同意付委，沈政男分析，關鍵並不在立場轉變，而在現實考量。一方面，不必將美國視為對手；另一方面，民調顯示，多數民眾支持或至少不反對1.25兆軍購，使政治阻力相對降低。

他進一步提出多種可能操作空間，包括維持1.25兆規模、折扣通過，或調整年期與年度額度。例如，將原本八年期延長至十年或十二年，降低每年支出，但拉長履約時間，對美中雙方的政治意涵即有所不同。

沈政男也指出，若單純以「打折」方式處理，雖能在美中之間各退一步，但缺乏政治創意；反而若加碼至1.3兆甚至1.5兆，可能更能讓美方滿意，同時不必然引發北京強烈反彈，但操作難度極高。

他提到，國民黨人士提出「大陸是親人、美國是恩人」的說法，聽來簡單，實際落實的第一道考驗正是軍購額度如何拿捏，所謂「美中等距」並非口號，而是具體政策選擇。

沈政男強調，軍購案與台美經貿議題的共同關鍵，在於政治功勞歸屬，藍白既不希望被視為與美國對立，也不願讓所有成果由賴清德與民進黨獨攬。

他最後指出，當前最重要的數字，已不只是軍購金額，而是賴清德施政滿意度已達約45%的連任門檻；在藍白板塊仍略小於綠營的情況下，若讓賴清德於2028年順利連任，未來軍購規模恐怕只會更高，政治與財政壓力也將隨之放大。