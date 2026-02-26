快訊

鄭麗文嘉義縣黨部新春團拜 喊話農業大縣要翻轉

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
國民黨主席鄭麗文赴嘉縣團拜，批民進黨對美談判犧牲農業。記者李宗祐／攝影
國民黨主席鄭麗文今天上午在組發會主委李哲華、立委也是嘉義縣黨部主委王育敏等人陪同下，前往嘉義縣黨部參加黨員新春團拜。現場湧入滿場黨員，熱情歡迎。鄭麗文表示，嘉義縣雖然是藍軍艱困選區，但看到基層展現的熱情，相信今年國民黨在嘉義縣一定能突破成長。

鄭麗文指出，嘉義縣身為農業大縣，在民進黨長期執政下，對美關稅談判過程澈底放棄農業，導致台灣農業未來失去方向。她質疑，若放棄大陸廣大市場，農民未來該何去何從？鄭麗文說，國民黨自1945年二戰結束光復台灣後，從土地改革、三七五減租等政策開始就致力照顧農民，未來也絕對會保護農業，為農村尋找活路。

針對地方選情，鄭麗文對仍持國民黨旗幟在基層打拚的黨員同志表示最高敬意，感謝其對政黨不離不棄，並呼籲鄉親讓這些忠貞同志高票當選。她同時感嘆年輕人北漂問題嚴重，希望能讓更多子弟留在故鄉服務，並加入國民黨為建設打拚。

鄭麗文表示，中央黨部目前正積極協調徵詢各方意見，希望能為嘉義縣找出1名最佳的縣長候選人。她強調，今年選舉的目標是要讓嘉義以南不再綠油油，讓國民黨有機會「換人做做看」，抱持翻轉嘉義的決心，爭取所有公職提名人全數當選。

國民黨主席鄭麗文於嘉義縣黨部與黨員同志新春團拜後合影。記者李宗祐／攝影
國民黨主席鄭麗文於嘉義縣黨部與黨員同志新春團拜互道恭喜。記者李宗祐／攝影
國民黨主席鄭麗文於嘉義縣黨部與黨員同志新春團拜後合影。記者李宗祐／攝影
鄭麗文向嘉義農民信心喊話，國民黨有決心保護農業找活路。記者李宗祐／攝影
嘉義 鄭麗文 國民黨

