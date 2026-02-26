快訊

最新財產申報！賴總統存款及債務大減 新購日幣基金破千萬

北台灣新屋市場回到「三級警戒」 賣不完待售建案破1,500案

只是想要祖父活過的證明！被遺忘的日籍22８受難者故事

影／北市推育兒減少工時 陳其邁：沒配套恐「看得到、吃不到」

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
高雄市長陳其邁認為育兒減少工時需要中央及地方協調配套措施。記者郭韋綺／攝影
高雄市長陳其邁認為育兒減少工時需要中央及地方協調配套措施。記者郭韋綺／攝影

北市推動育兒減少工時，高雄市府僅強調會審慎評估研議，今天市長陳其邁被問及此事，他說，家庭照顧假、育嬰留停與減少工時補助，需中央及地方協調配套措施，各地財政與產業差異，應加強對偏鄉與三班制產業支持，避免政策落差，立法院正審議放寬補助計算與加碼微型企業獎勵，也盼盡速通過。

陳其邁表示，減輕家長負擔，讓爸爸媽媽在工作之餘仍有餘力照顧孩子，是重要的政策目標，無論是家庭照顧假、育嬰留停，或是減少工時的補助，都需要更完整的配套設計，這也必須由中央與地方共同協調推動。

不過他也點出各縣市的財政條件與產業結構差異很大，以高雄為例，製造業比例高，許多企業採三班制運作，這類型的產業結構，讓相關政策在落實上更具挑戰，如果缺乏中央與地方更完整的協調與支持，政策很可能「看得到、吃不到」，難以真正讓家長受惠。

因此對於財政較為吃緊的縣市，尤其是偏鄉地區、微型企業較多、或三班制工廠集中的縣市，更需要中央在財政上給予額外支持與配套，才能避免福利政策因地制宜不足而出現落差。

陳其邁說，立法院也正在審議與育嬰留停相關的制度改革，包括針對微型企業增加獎勵金，以及將原本以「月」計算的補助方式，改為以「日」計算，讓制度更具彈性，也期待立法院能夠盡速通過，減輕家長的負擔。

他表示，不論是減少工時補助、育嬰留停，還是家庭照顧假，都需要更周延的政策配套與跨層級合作，台北市的作法是好的起點，但關鍵在於如何擴大落實，讓更多家庭、年輕家長實質受惠，才能真正發揮政策效果。

工時 財政 陳其邁

延伸閱讀

北市減工時育兒預算550萬遭質疑 白喬茵舉高雄數字：陳其邁說99%完善？

高雄市議員參選人爆酒駕 陳其邁：黨中央會妥善處理

影／黃偵琳涉酒駕被黨內逼退 陳其邁撂重話：對酒駕無法接受

獨／初三拜年兼請益！柯志恩、賴瑞隆現身家宴「3人齊敬酒」 王金平說話了

相關新聞

賴總統存款及債務大減 新購日幣基金破千萬

監察院今天公布最新一期廉政專刊，賴清德總統財產申報也曝光，與配偶吳玫如存款共231萬2183元，比起上次申報時減少894...

CIA3年前向科技巨頭簡報2027中共恐攻台 林沛祥：今才曝光 耐人尋味

美國「紐約時報」24日報導，2023年7月美國中央情報局（CIA）與國家情報總監辦公室曾向科技業巨頭，報告台海危機及戰爭...

曝「貼加官」酷刑死狀慘 劉寶傑：難怪韓國瑜要警告國民黨團

立法院長韓國瑜前天以「貼加官」為例提醒國民黨立法院黨團要趨吉避凶，資深媒體人劉寶傑指出，「貼加官」酷刑的窒息感令人絕望，...

鄭麗文嘉義縣黨部新春團拜 喊話農業大縣要翻轉

國民黨主席鄭麗文今天上午在組發會主委李哲華、立委也是嘉義縣黨部主委王育敏等人陪同下，前往嘉義縣黨部參加黨員新春團拜。現場...

重申與藍選出新北最強團隊 黃國昌：公開說過的話一字都不變

迎戰2026年地方選舉，在野黨即將啟動整合，民眾黨主席、新北市長參選人黃國昌今天表示，民眾黨秉持最大的誠意跟善意，透過最...

CIA向美科技巨頭簡報台海危機 陳冠廷：我須讓陸知犯台代價不可承受

美國「紐約時報」報導，2023年7月美國中央情報局（CIA）與國家情報總監辦公室曾向科技業巨頭，報告台海危機及戰爭可能性...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。