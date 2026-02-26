CIA向美科技巨頭簡報台海危機 陳冠廷：我須讓陸知犯台代價不可承受

美國「紐約時報」報導，2023年7月美國中央情報局（CIA）與國家情報總監辦公室曾向科技業巨頭，報告台海危機及戰爭可能性。民進黨立委陳冠廷表示，台灣必須持續強化不對稱戰力與整體防衛韌性，讓中國清楚認知「犯台在軍事上不可行、經濟上不可承受、政治上不可承擔」。

陳冠廷指出，美國情報體系為台灣議題動員最高層級機密簡報，對象是全球最具影響力的科技企業領袖，充分說明台海安全情勢是國際社會基於情報事實做出的嚴肅評估，也印證政府長期以來對威脅環境的戰略判斷，正因清醒認知威脅，才能提前佈局，從延長義務役役期、強化不對稱戰力到深化台美安全合作，都是建立在正確判斷之上的務實作為。

陳冠廷表示，美國財政部長貝森特公開指出97%的高階晶片產自台灣，一旦遭封鎖將是「經濟末日」，顯示台灣安全已是全球經濟穩定的核心議題。報導同時揭露，科技巨頭聽完簡報後仍未向英特爾、三星下達重大訂單，導致美國政府削減共23億美元補助，反映台灣在先進製程的技術領先短期內難以被取代。但台灣不能因此自滿，必須持續鞏固先進製程優勢，同時推動供應鏈韌性，讓台灣成為全球民主供應鏈中不可或缺的核心節點。

陳冠廷強調，「備戰才能止戰」，這是政府正在落實的路線。義務役恢復為一年、海空不對稱戰力持續建構、後備動員制度改革，都是將嚇阻從紙面化為實力的具體行動。

陳冠廷指出，台灣應在區域安全中扮演主動角色。政府持續推動台美、台日、台歐安全對話，目的在於讓台灣從被保護的對象轉變為共同承擔責任的夥伴，台灣自身展現防衛決心，盟友才有信心支持。唯有持續強化全民危機意識與社會韌性，才能確保台灣的安全與繁榮。