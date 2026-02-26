柯文哲嗆卓榮泰：敢講陸配外國人無參政權 民眾黨就讓李貞秀下台

快訊

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
民眾黨立委李貞秀。圖／聯合報系資料照片
民眾黨立委李貞秀。圖／聯合報系資料照片

立法院新會期本周開議，民眾黨立委李貞秀國籍爭議再掀討論，行政院長卓榮泰先前當面稱呼「李女士好」。民眾黨前主席柯文哲今天表示，卓榮泰就出來明講「陸配是否為外國人」，如果拿到台灣身分證也沒有參政權，民眾黨就直接讓李貞秀下台。

民眾黨今天舉行開工團拜，柯文哲會後受訪時表示，他的人生態度很簡單，就是認真過好每一天，新年新希望依然為「心存善念盡力而為」。

民眾黨主席黃國昌則說，當前台灣面對許多困難跟挑戰，民眾黨希望為政治注入一股新的活水跟清新，「我們期許新的一年，台灣可以由合作代替對抗，由團結代替分裂，由建設代替破壞，為民眾打造一條新的道路。」

針對李貞秀國籍爭議，柯文哲突然面露不悅，直言這一條吵太久了，同時當面點名卓榮泰，乾脆就出來明講「陸配是否為外國人」，是或不是直接明白講清楚，如果拿到台灣身分證也沒有參政權，「好我跟你講，你敢明著講，我們就讓李貞秀下來。」

柯文哲說，李貞秀報名參選立委，中選會通過資格審查，後來也頒發當選證書，更在大法官面前宣誓就職，「程序全部走完了，今天才在搞什麼不備詢、不提供資料」，民進黨分明就是在搞對立，到底還要不要認真做事情，「不然你們就明講，只要民進黨執政，陸配就沒有參政權。」

柯文哲也說，民進黨把國家的事情，浪費在搞這種事情，難道賴清德總統以為這樣就能當選連任嗎？「我會火大就是這樣，不要再搞這種事情。」

此外，民進黨立法院黨團幹部改選，黨籍立委柯建銘卸任總召職位。柯文哲對此表示，自從上一次被羈押，手機電腦都被沒收，自己可以說跟過去完全斷絕關係，「我現在是社會更生人，還在重新建立社會連結，現在還沒有柯建銘的聯絡辦法，只有上一次人家安排我去見他。」

