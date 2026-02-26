賴總統最新財產曝光 存款減近900萬、妻新增逾千萬基金

民主政治中，政府天職應保障人民福祉與促進社會和諧。然而，觀察近年民進黨政府處理涉中事務上的種種作為，從強制陸配放棄「無法放棄的國籍」，到利用國人誤用中國大陸一次性護照為由註銷戶籍，種種行徑已明顯偏離了行政中立與憲法保障人權的軌道。這種「以國安之名行壓迫人民之實」的治術，把國政與外交上的無能壓力轉嫁於基層百姓，可說是台灣民主的悲哀，終將嘗到苦果。

