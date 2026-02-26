賴總統最新財產曝光 存款減近900萬、妻新增逾千萬基金
監察院26日公布最新一期廉政專刊，賴清德總最新的財產申報，存款部分新台幣231萬2,183元，較上次2024年11月申報存款減少了894萬1,841元；新購入一筆從中國信託購入的富達全球優質債券基金6萬3053.03單位，價值折合新台幣為1,190萬2,805元。債務部分，賴清德仍有742萬2,599元房屋貸款，較上次申報減少約503萬7,796元。
根據申報資料，賴總統於2025年11月25日申報存款231萬2,183元，較2024年11月申報的1,125萬4,024元減少894萬1,841元；房貸餘額為742萬2,599元，較上次申報的1,246萬395元減少503萬7,796元。
不動產方面，賴總統持有位於台南市安平區金城段1筆土地及建物，土地面積189.23平方公尺、建物458.96平方公尺，均於2021年3月購得並全數持有，申報價值分別為2,442萬元與838萬元，與上次申報相同。
動產部分，賴總統與妻子吳玫如名下登記1輛TOYOTA CAMRY汽車（1,998cc），為2006年購入。
金融資產方面，賴清德未申報現金，但與吳玫如在兆豐商銀、華南商銀、台灣銀行、中華郵政、台灣企銀及中國信託等機構合計存款231萬2,183元。
有價證券部分，吳玫如名下持有美國國庫債券3,530單位，價值1,166萬5,856元，較上次減少約19萬元；並新增自中國信託購入的富達全球優質債券基金6萬3,053.03單位，折合新台幣1,190萬2,805元。此外，名下尚有南山人壽及中國人壽儲蓄型保險共6筆。
債務方面，賴清德仍有742萬2,599元房屋貸款。
副總統蕭美琴則申報存款1,683萬4,129元，較2024年6月申報的1,524萬9,925元增加158萬4,204元；房貸債務為123萬7,275元，較上次減少31萬8,526元；基金為446萬2,314元，較上次減少約10萬元。
不動產方面，蕭美琴持有新北市永和區1筆土地及7筆建物，並將花蓮縣1筆土地與3筆建物交付信託，均與前次申報一致。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。