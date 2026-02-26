快訊

北台灣新屋市場回到「三級警戒」 賣不完待售建案破1,500案

只是想要祖父活過的證明！被遺忘的日籍22８受難者故事

馬年記憶體投資術 缺貨潮難解「產能為王」是關鍵

賴總統存款及債務大減 新購日幣基金破千萬

聯合報／ 記者李成蔭／台北即時報導
賴清德總統（左）及夫人吳玫如（右）。圖／聯合報系資料照片
賴清德總統（左）及夫人吳玫如（右）。圖／聯合報系資料照片

監察院今天公布最新一期廉政專刊，賴清德總統財產申報也曝光，與配偶吳玫如存款共231萬2183元，比起上次申報時減少894萬1841元；債務則為房貸742萬2599元，比上次申報減少503萬7796元；另外，這次發現新增一筆基金，幣別為日幣，總價高達1190萬2805元台幣。

「廉政專刊」293期公布總統府、中研院、國安會、國安局、行政院、外交部、國防部、財政部、內政部、教育部、法務部、農業部、運動部、文化部、衛福部、數發部等單位官員最新財產申報資料。

其中也公告賴總統在去年11月的財產申報，賴總統有一位於台南市安平區金城段的土地及建物，土地面積189.23平方公尺，建物面積為458.96平方公尺，均為民國110年3月購得並全數持有，申報價值分別為2442萬元與838萬元。

存款部分，連同吳玫如共有231萬2183元，相較前年底，也就是上次申報時的1125萬4024元減少了894萬1841元。保險有6筆；債券有3項美國債券，總價1166萬5856元，所有人均為吳玫如。現金欄目空白，另外還有一部TOYOTA CAMRY汽車，排氣量1998cc，於95年12月購入，所有人也是吳玫如。

值得注意的是，基金受益憑證欄目，有一筆從中國信託購入的富達全球優質債券基金6萬3053.03單位，幣別為日幣，折合新台幣總價為1190萬2805元，相比上次申報，是今年新增項目。債務方面，賴總統有一筆742萬2599元的房屋貸款，是因110年3月26日買房所產生；相比上次申報1246萬395元，減少503萬7796元。

財產申報 吳玫如

延伸閱讀

蔣萬安推育兒減工時 范雲：賴總統2024提政見早備好 藍白卻擋預算

傳傅崐萁主張國情報告分段問 學者：沒違憲 屬政治協商層面

加州州長紐松出版回憶錄 2028年是否角逐美國總統受矚

柯文哲將出席一日北高 黃國昌籲總統國情報告實問實答

相關新聞

賴總統存款及債務大減 新購日幣基金破千萬

監察院今天公布最新一期廉政專刊，賴清德總統財產申報也曝光，與配偶吳玫如存款共231萬2183元，比起上次申報時減少894...

CIA3年前向科技巨頭簡報2027中共恐攻台 林沛祥：今才曝光 耐人尋味

美國「紐約時報」24日報導，2023年7月美國中央情報局（CIA）與國家情報總監辦公室曾向科技業巨頭，報告台海危機及戰爭...

曝「貼加官」酷刑死狀慘 劉寶傑：難怪韓國瑜要警告國民黨團

立法院長韓國瑜前天以「貼加官」為例提醒國民黨立法院黨團要趨吉避凶，資深媒體人劉寶傑指出，「貼加官」酷刑的窒息感令人絕望，...

柯文哲嗆卓榮泰：敢講陸配外國人無參政權 民眾黨就讓李貞秀下台

立法院新會期本周開議，民眾黨立委李貞秀國籍爭議再掀討論，行政院長卓榮泰先前當面稱呼「李女士好」。民眾黨前主席柯文哲今天表...

影／柯文哲：民進黨若敢明講陸配沒有參政權 我們就讓李貞秀下來

民眾黨上午在中央黨部舉行開工團拜，前主席柯文哲、黨主席黃國昌率全體黨公職人員祈求國泰民安，黨運昌隆。對於日前民進黨立委陳...

政府抗中大旗難掩外交無能 只敢用法律武器霸凌百姓

民主政治中，政府天職應保障人民福祉與促進社會和諧。然而，觀察近年民進黨政府處理涉中事務上的種種作為，從強制陸配放棄「無法放棄的國籍」，到利用國人誤用中國大陸一次性護照為由註銷戶籍，種種行徑已明顯偏離了行政中立與憲法保障人權的軌道。這種「以國安之名行壓迫人民之實」的治術，把國政與外交上的無能壓力轉嫁於基層百姓，可說是台灣民主的悲哀，終將嘗到苦果。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。