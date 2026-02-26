賴總統存款及債務大減 新購日幣基金破千萬

監察院今天公布最新一期廉政專刊，賴清德總統財產申報也曝光，與配偶吳玫如存款共231萬2183元，比起上次申報時減少894萬1841元；債務則為房貸742萬2599元，比上次申報減少503萬7796元；另外，這次發現新增一筆基金，幣別為日幣，總價高達1190萬2805元台幣。

「廉政專刊」293期公布總統府、中研院、國安會、國安局、行政院、外交部、國防部、財政部、內政部、教育部、法務部、農業部、運動部、文化部、衛福部、數發部等單位官員最新財產申報資料。

其中也公告賴總統在去年11月的財產申報，賴總統有一位於台南市安平區金城段的土地及建物，土地面積189.23平方公尺，建物面積為458.96平方公尺，均為民國110年3月購得並全數持有，申報價值分別為2442萬元與838萬元。

存款部分，連同吳玫如共有231萬2183元，相較前年底，也就是上次申報時的1125萬4024元減少了894萬1841元。保險有6筆；債券有3項美國債券，總價1166萬5856元，所有人均為吳玫如。現金欄目空白，另外還有一部TOYOTA CAMRY汽車，排氣量1998cc，於95年12月購入，所有人也是吳玫如。

值得注意的是，基金受益憑證欄目，有一筆從中國信託購入的富達全球優質債券基金6萬3053.03單位，幣別為日幣，折合新台幣總價為1190萬2805元，相比上次申報，是今年新增項目。債務方面，賴總統有一筆742萬2599元的房屋貸款，是因110年3月26日買房所產生；相比上次申報1246萬395元，減少503萬7796元。