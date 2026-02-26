藍營三大咖釋出「修復」訊號！黃暐瀚：在乎「中間選民」感受

資深媒體人黃暐瀚今（26）日透過臉書發文表示，近期觀察到國民黨內部出現「修復機制」啟動跡象，包括韓國瑜、盧秀燕與蔣萬安等藍營重要人物，紛紛提出與近年黨內部分路線不同的論述，顯示藍營有意重新爭取中間選民支持。

黃暐瀚指出，樂見藍營啟動修復機制，所謂「修復」，是恢復國民黨過去「愛台灣、親美、友日、和中並抗共」的路線。他表示，近期部分藍營人士在軍購議題、對美國在台協會（AIT）的態度，及對日本友台言論的反應，引發部分選民疑慮，質疑國民黨是否偏離過往立場。

他也提到，部分人士積極尋求與習近平相關會面安排，更讓部分的中間選民感到不安。

黃暐瀚分析，近期藍營三位指標人物已陸續展現不同態度，包括：韓國瑜呼籲不要全面阻擋軍購案，並提出邀請總統進行國情報告等建議、阻止鄭麗君備詢；盧秀燕規劃訪問美國，並表達關切外界對國民黨「疑美論」的觀感；以及蔣萬安強調「我是台灣人、中華民國國民」，並支持對軍購進行實質審查。

他認為，三人表態顯示藍營內部正嘗試修正路線，向中間選民傳遞不同訊號。

黃暐瀚表示，這樣的調整並不是「討好」民進黨，更不是向綠營「示弱」，而是因為這三人更在乎「中間選民」的感受，知道國民黨不能再「這樣下去」。

他指出，民主制度需要強大的在野黨制衡執政黨，而真正強大的在野黨，不是單純反對執政者，而是能比執政黨更得民心，更顧全大局，更維護國家主權與安全，才是真的強大，才有辦法在下一次的選舉中完成輪替。

黃暐瀚最後表示，當在野黨具備實力與民意基礎時，執政黨也會更加謙卑，更精進，戰戰兢兢。他認為，透過政黨輪替與競爭，國家就會更好，台灣也能更安全。