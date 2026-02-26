快訊

影／二二八事件79周年嘉義紀念碑追思 張博雅：建碑為懷念非懷恨

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
受難者代表百歲人瑞江振裕在紀念碑前獻百合花追思，令人動容。記者魯永明／攝影
二二八事件79周年，嘉義市政府上午在二二八紀念碑前舉行追思紀念會，各界齊聚緬懷歷史傷痕，在莊嚴肅穆氛圍中向受難者致意。前市長、總統府資政張博雅致詞，回憶童年隨母親避難往事，強調建碑是為了「懷念」，不是「懷恨」。受難者代表百歲人瑞江振裕在紀念碑前獻百合花追思，令人動容。

追思由愛樂合唱團獻唱揭幕，隨後基督教嘉義中會議長洪智信牧師、天主教嘉義教區秘書長蘇豊勝神父祝禱，全場默哀向受難者表達最深切哀悼。市長黃敏惠、議長陳姿妏、立委王美惠、林倩綺、立法院顧問前立委張啓楷及多位議員、228受難者家屬、嘉市二二八紀念文教基金會董事長江榮森等，拿百合花在紀念碑前獻花。

張博雅致詞提及，當年市參議員幾乎全遭捕，她母親、時任參議員許世賢，帶著年幼的她輾轉台北草山、北投一帶旅館躲避搜捕，不敢與親友聯繫，甚至曾遇憲警臨檢，所幸在旅館人員協助下化險為夷，當年建紀念碑承受很大壓力，時任省主席邱創煥來電質問，還氣得掛她電話，她表示，歷史傷痛必須被記住，但紀念碑存在意義，提醒世人珍惜民主與自由，懷念而非懷恨。

黃敏惠表示，二二八事件是台灣歷史令人沉痛、但絕不能遺忘集體記憶。辦追思希望社會誠實面對歷史、反省過去錯誤，從中汲取教訓，讓悲劇不再重演，成為民主社會持續前行重要力量。二二八事件提醒世人，民主、自由與人權是無數生命與家庭付出巨大代價換來的成果。唯有正視歷史傷痛、尊重多元聲音，社會才能逐步走向理解、和解與真正的前行。

江榮森致詞直言，威權體制下歷史責任不容迴避，點名蔣介石與蔣經國父子為當年屠殺台灣人民元兇，從二二八事件後軍事審判，到1980年年代林宅血案、陳文成命案及江南案，白色恐怖籠罩。轉型正義不應淪為口號，建議政府盡速處理中正紀念堂銅像及桃園大溪、慈湖兩蔣遺體後續事宜，讓歷史正義落實。

追思結束，二二八事件79周年嘉義地區特展在嘉市二二八紀念館揭幕，展期至3月22日。嘉市二二八紀念公園二二八紀念碑，原稱「彌陀路二二八紀念碑」，1989年8月9日落成，是台灣最早建成的二二八紀念碑。僅在解嚴後第二年即落成，是唯一一座完成於1990年代以前的二二八和平紀念碑。

受難者代表百歲人瑞江振裕在紀念碑前獻百合花追思，令人動容。記者魯永明／攝影
二二八事件79周年，嘉義市政府上午在二二八紀念碑前舉行追思紀念會，市長黃敏惠致詞。記者魯永明／攝影
二二八事件79周年，嘉義市政府上午在二二八紀念碑前舉行追思紀念會，前市長、總統府資政張博雅致詞。記者魯永明／攝影
二二八事件79周年，嘉義市政府上午在二二八紀念碑前舉行追思紀念會，嘉市二二八紀念文教基金會董事長江榮森致詞。記者魯永明／攝影
二二八事件79周年，嘉義市政府上午在二二八紀念碑前舉行追思紀念會，各界齊聚緬懷歷史傷痕，在莊嚴肅穆氛圍中向受難者致意。記者魯永明／攝影
