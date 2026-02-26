駐澳洲代表：應就台灣論台灣 非置於中澳關係之下

快訊

中央社／ 台北26日電

澳洲代表徐佑典接受中央社專訪表示，澳洲與台灣合作意願提升，澳洲開始理解須以「就台灣論台灣」方式合作，而非將台澳關係置於中澳關係之下；期盼與澳洲展開無人機、關鍵礦產以及循環經濟等合作，展望國際大環境對雙邊關係有利。

澳洲於2020年因要求調查Covid-19疫情起因，以及南海、香港、新疆問題，遭到中國貿易制裁，中澳關係降到冰點，中國直到2024年才取消對澳洲葡萄酒、龍蝦等商品限制，徐佑典則是在2023年8月就任駐澳洲代表。

徐佑典25日接受中央社專訪時表示，「對中國強硬招致中國制裁，結果就是執政黨落選」，這是中國想要讓澳洲政治圈理解的敘事；但華裔選票占澳洲選民的8%，並不是所有華人都支持中國共產黨，這可能成為影響選舉的關鍵，這是中國敘事所忽視的。

徐佑典說，澳洲人也看得很清楚，台灣是澳洲前十大貿易夥伴，澳洲重視跟台灣的關係。中國經濟脅迫、戰狼外交，讓澳洲慢慢覺醒，並且在近年也注意到台灣、日本、歐洲國家所說的中國滲透。

徐佑典指出，澳洲與台合作的意願提升，儘管在中國恩威並施的政策下，澳洲政界因心理壓力無法公開表態。澳洲開始冷靜思考自身國家利益，台灣要讓澳洲知道，跟台灣合作關乎澳洲利益，不管是在台灣的國際參與、區域安全或經貿、礦產合作等等。

談到中澳關係回溫對台澳關係的影響，徐佑典強調，澳洲必須以「就台灣論台灣」（based onTaiwan’s merit）的方式與台灣合作，而不是把台澳夥伴關係置於中澳關係之下，澳洲已經開始慢慢理解這個想法。

紐澳商會2025年度白皮書首度關切台灣超過95%稀土元素進口來自中國，呼籲台澳深化關鍵礦產供應鏈合作。

對此，徐佑典坦言，澳洲有大多數稀土種類，但台灣並沒有開採或提煉的專業，因此投資、以股東身分參與是更合適的方式；尤其去年美澳關鍵礦產協議簽署之後，提供美日澳台合作比較真實的架構。

徐佑典提到，無人機、反無人機產業以及水下無人載具都具有雙邊合作潛力，且美澳國防產業合作密切，台灣的製造能力能幫助澳洲產品打入美國市場。

關於澳洲缺工問題，徐佑典表示，台灣的自動化機械能提供幫助，另外則是在循環經濟上提供台灣經驗，也希望創造真實的商機和利益。

徐佑典於1996年加入外交部。他說，近年看到台灣在國際間的能見度、接洽事情的容易度提高，「現在大家可以平起平坐，台灣可以有自信跟大家坐下來談」。整體國際大環境讓台澳關係有不錯的氛圍，也在往正確的方向走。

