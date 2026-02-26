賴總統財產申報 存款231萬、房貸742萬

快訊

中央社／ 台北26日電
賴清德總統。聯合報記者黃仲裕／攝影
監察院今天公布總統賴清德就任後第2次財產申報資料。賴總統共持有1筆在台南市的土地及建物，存款新台幣231萬2183元、房貸742萬2599元，另賴總統妻子吳玫如新增1190萬2805元基金。副總統蕭美琴存款1683萬4129元、房貸123萬7275元。

監察院公布最新一期廉政專刊，公布賴總統、蕭副總統與多位部會首長與配偶的財產申報。

賴總統民國114年11月25日申報存款231萬2183元，較113年11月申報的1125萬4024元，減少894萬1841元；另有房貸742萬2599元，較上次申報的1246萬395元，減少503萬7796元。

賴總統並申報1筆在台南市安平區的土地及建物，以及1輛TOYOTA汽車，都與上次申報相同。

此外，賴總統的妻子吳玫如持有1166萬5856元的美國國庫債券，較上次申報減少19萬餘元；另新增1筆1190萬2805元的基金。

蕭副總統申報存款共1683萬4129元，較上次於113年6月申報的1524萬9925元，增加158萬4204元；1筆房貸債務共123萬7275元，較上次申報減少31萬8526元；另有基金446萬2314元，較上次申報減少10萬餘元。

蕭副總統並持有位於新北市永和區的1筆土地與7筆建物，並將花蓮縣1筆土地與3筆建物交付信託，都與上次申報相同。

