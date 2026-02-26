CIA3年前向科技巨頭簡報2027中共恐攻台 林沛祥：今才曝光 耐人尋味

美國「紐約時報」24日報導，2023年7月美國中央情報局（CIA）與國家情報總監辦公室曾向科技業巨頭，報告台海危機及戰爭可能性。對此，國民黨立委林沛祥今日說，3年前的簡報如今曝光，時間點耐人尋味，但他也懷疑是否為「舊資料、新操作」。

根據紐時報導，2023年7月美國CIA、國家情報總監辦公室在矽谷某處安全簡報室，向科技巨頭高層做機密簡報，示警中共軍事部署，顯示北京可能在2027年前後對台動手。當時與會者包括蘋果執行長庫克、輝達執行長黃仁勳、超微執行長蘇姿丰等。

林沛祥說，這則由紐約時報揭露的內容，如果屬實，本身當然值得關注。但問題是，這是三年前CIA和國家情報總監辦公室對科技業的簡報，如今才曝光，時間點就很耐人尋味。

林沛祥表示，三年之間，國際局勢、軍事部署、科技供應鏈，全都已經大幅變動，還停留在當年拜登政府時期的研判，卻在今天高調釋出，難免讓人懷疑是不是「舊資料、新操作」。連庫克、黃仁勳、蘇姿丰三年前聽過的內容，現在才變成新聞，這比較像是把冷飯加熱，不是新鮮出爐。

林沛祥指出，面對變動世界，該做的是更新判斷、重新布局，而不是翻出舊報告製造情緒。用過期資訊影響社會認知，這不只不專業，還很容易誤導民眾，說得幽默一點，就是把歷史當即時新聞，這樣真的不太厚道。