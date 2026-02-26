蔣萬安何時准辭？ 李四川：還沒有見到市長批的公文

快訊

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市副市長李四川上午參加士林官邸鬱金香展開幕。記者楊正海／攝影
台北市副市長李四川上午參加士林官邸鬱金香展開幕。記者楊正海／攝影

台北市副市長李四川上午參加士林官邸鬱金香展開幕，被媒體問到市長蔣萬安何時准辭去參選新北市長，李四川說，現在還沒有見到市長批的公文，且原定在3月初要召開社子島的都委會，就由市長來做這個決定。

媒體問李四川，今天是最後一天上班日嗎？李四川表示，到現在還沒有見到市長批下來的公文，也許因為對市長有一些考慮，因為原來預定在3月初會召開社子島的都委會，市長當然有他的考慮，那就由市長來做決定。

李四川也說，蔣市長大概在3月中之前，如果有關社子島都委會，還有包括交接的工作，完成的時候，他想在3月初，市長就要決定。

至於是不是這次鬱金香展是最後一次來看？李四川說，今年也來，明年當然如果有邀請，他也可以來啦，不見得說是最後一次，因為真的是滿美的。

他說，在台北市待了30年，在工務局做了2個處長，讓他比較扼腕的是，沒有當過公園處的處長，不為每天都可以賞花。

妹體也追問，蔣市長現在不放人嗎？李四川表示，不是不放人啦，因為當然有一些交接，那也必須要給市長有一點時間去做人事的安排，這個難免啦，自己也很喜歡再多待一點，在台北市這麼美的環境。

