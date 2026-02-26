快訊

經典賽／台美混血好手龍恩確定退賽 台日交流賽後遞補人選

小孩折菜單要賠480元 宜蘭餐廳致歉稱「印20份9600」：願意全額退還

內幕／育兒彈性工時流量炸裂 幕僚爆蔣萬安因這原因拍板上路

聽新聞
0:00 / 0:00

曝「貼加官」酷刑死狀慘 劉寶傑：難怪韓國瑜要警告國民黨團

聯合報／ 記者李成蔭／台北即時報導
台立法院長韓國瑜（右二）前天出席國民黨舉辦的「立法實務研討會」，致詞時以古時「貼加官」隔絕呼吸酷刑為例，提醒黨團要思考，要趨吉避凶。圖／聯合報系資料照片
台立法院長韓國瑜（右二）前天出席國民黨舉辦的「立法實務研討會」，致詞時以古時「貼加官」隔絕呼吸酷刑為例，提醒黨團要思考，要趨吉避凶。圖／聯合報系資料照片

立法院長韓國瑜前天以「貼加官」為例提醒國民黨立法院黨團要趨吉避凶，資深媒體人劉寶傑指出，「貼加官」酷刑的窒息感令人絕望，死者往往都是面目猙獰扭曲，慘不忍睹；他批評，國民黨團擋軍購、挑戰關稅議題路線若持續將威脅台灣生存，難怪韓要以該酷刑提出警告。

軍購特別條例草案引發各界關注，韓國瑜在前天國民黨立法實務研討會致詞時，舉清朝以浸濕薄紙貼面（「貼加官」）隔絕呼吸的酷刑為例，提醒國民黨立法院黨團要思考趨吉避凶、化解各種危機；如今條例即將付委，黨團可能就把一張貼在口鼻的紙拿開了。

劉寶傑指出，韓國瑜看到國民黨的危機，危機漫長且悲慘，這一席話如暮鼓晨鐘。他解釋「濕紙覆面」，相傳是明朝開國皇帝朱元璋所創，清朝延續，「貼加官」透過緩慢、不可逆的窒息感，讓人體會到無處可逃的絕望，美其名是保留全屍，但死者都是面目猙獰扭曲，慘不忍睹。

劉寶傑說明，「貼加官」過程是劊子手先將受刑人捆綁，然後取一張韌性極強、不易破損的浸濕桑皮紙貼在受刑人臉上，劊子手接著會含一口水噴在紙上，紙張迅速軟化並緊緊吸附在受刑人口鼻處，切斷氧氣，接著繼續貼，直到貼滿五到七張，隨著層數增加，空氣被徹底隔絕，肺部會產生劇烈的燒灼感，心率飆升，大腦因為二氧化碳堆積，產生極度恐慌，過程中幾乎沒有一點聲音，劊子手不作聲，受刑人叫不出聲。

劉寶傑表示，不同於一刀斃命，這是一場長達數分鐘的折磨，受刑人因為求生本能而瘋狂扭動，濕紙會隨著呼吸被吸入口鼻的凹陷處，越吸越緊。當紙張乾了之後，揭下來會完整保留受刑人死前扭曲、痛苦的面部輪廓，因為看起來像戲台上「加官進爵」的面具，故名「貼加官」。

劉寶傑批評，國民黨在大罷免後彷彿拿到無敵星星，全面焦土政策，連軍購案都擋，更可怕的是國民黨主席鄭麗文當選主席後整個黨快速紅統化，為對中國表忠誠，甚至對美國不假辭色。民調會說話，國民黨賠掉大罷免後的支持，下滑速度還沒看到盡頭。

劉寶傑還批，在美國確立美中霸權保衛戰大戰略的背景下，國民黨團選擇在關稅議題上挑戰美國，無疑是錯估了國際形勢。阻擋軍購，挑戰關稅，不管國民黨如何自圓其說，都是把自己放在美國的對立面，這無疑會威脅台灣的生存，如此路線若繼續，難怪韓國瑜要提出警告。

資深媒體人劉寶傑。圖／取自劉寶傑臉書
資深媒體人劉寶傑。圖／取自劉寶傑臉書

國民黨 韓國瑜 受刑人

延伸閱讀

籲賴總統兌現國情報告受諮詢承諾 黃國昌：蔡其昌別拿韓國瑜當擋箭牌

韓國瑜邀國情報告 賴總統：只要合憲、朝野有共識一定前往

賴清德見證黨團三長宣誓 蔡其昌：總統謙卑檢討願到立院國情報告

韓國瑜關心賴總統攝護腺 莊瑞雄稱「很有哏」：朝野適度降溫不是壞事

相關新聞

曝「貼加官」酷刑死狀慘 劉寶傑：難怪韓國瑜要警告國民黨團

立法院長韓國瑜前天以「貼加官」為例提醒國民黨立法院黨團要趨吉避凶，資深媒體人劉寶傑指出，「貼加官」酷刑的窒息感令人絕望，...

國情報告 賴總統：合憲+朝野共識 一定去

朝野黨團對賴清德總統到立法院國情報告暫無共識，賴總統昨重申，只要在合憲方式、朝野黨團有共識邀請下，一定會前往立院國情報告...

新聞眼／國情報告別淪川普秀 賴總統應展現格局

朝野黨團日前對賴清德總統赴立院國情報告協商未達共識，爭執關鍵在於「問答形式」。依相關法規，國情報告問答形式的最終決定權在...

傳傅崐萁主張國情報告分段問 學者：沒違憲 屬政治協商層面

朝野對賴清德總統到立法院國情報告暫無共識，民進黨立院黨團總召蔡其昌指國民黨團總召傅崐萁主張國情報告要「分段」，有違憲之虞...

複製高市旋風！民進黨「團結國家牌」就怕變成賣芒果乾

日本眾議院日前改選，自民黨在黨魁高市早苗帶領下，在國會改選中大勝，綠營解讀為「親美反中」陣營獲勝。民進黨人士表示，民進黨在「高市旋風」中有兩大觀察，除了再次應證得年輕人選票的重要性，也將重點強化宣傳台美日同盟關係，試圖將高市旋風的外溢效應極大化，從日本延續到台灣，可作為年底大選的主軸。

台灣有一流晶片、三流公廁 日本建築大師帶來翻轉契機

近來台灣引人關注的新聞不少，從台美關稅、國防特別預算角力，到台積電股價突破2000元，淹沒了日本建築師坂茂來台北設計一座公廁的新聞。這位曾獲普立茲克建築獎的國際級建築師，此次的目標不是大型地標，而是大安森林公園裡的一座小公廁。 坂茂的參與，給台灣最深刻的文化啟示在於「公廁不是應急的角落，而是城市美學的延伸、國家文明的門面，也是因應社會需求的解方」。台灣有獨步全球的晶片技術，也有二、三流水準的公廁，蹲式廁所仍大量充斥各地，連衛生紙該丟馬桶還是垃圾桶，也爭論不休。這種集體對公共品質的妥協，呈現整體社會文化的極大反差。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。