曝「貼加官」酷刑死狀慘 劉寶傑：難怪韓國瑜要警告國民黨團

立法院長韓國瑜前天以「貼加官」為例提醒國民黨立法院黨團要趨吉避凶，資深媒體人劉寶傑指出，「貼加官」酷刑的窒息感令人絕望，死者往往都是面目猙獰扭曲，慘不忍睹；他批評，國民黨團擋軍購、挑戰關稅議題路線若持續將威脅台灣生存，難怪韓要以該酷刑提出警告。

軍購特別條例草案引發各界關注，韓國瑜在前天國民黨立法實務研討會致詞時，舉清朝以浸濕薄紙貼面（「貼加官」）隔絕呼吸的酷刑為例，提醒國民黨立法院黨團要思考趨吉避凶、化解各種危機；如今條例即將付委，黨團可能就把一張貼在口鼻的紙拿開了。

劉寶傑指出，韓國瑜看到國民黨的危機，危機漫長且悲慘，這一席話如暮鼓晨鐘。他解釋「濕紙覆面」，相傳是明朝開國皇帝朱元璋所創，清朝延續，「貼加官」透過緩慢、不可逆的窒息感，讓人體會到無處可逃的絕望，美其名是保留全屍，但死者都是面目猙獰扭曲，慘不忍睹。

劉寶傑說明，「貼加官」過程是劊子手先將受刑人捆綁，然後取一張韌性極強、不易破損的浸濕桑皮紙貼在受刑人臉上，劊子手接著會含一口水噴在紙上，紙張迅速軟化並緊緊吸附在受刑人口鼻處，切斷氧氣，接著繼續貼，直到貼滿五到七張，隨著層數增加，空氣被徹底隔絕，肺部會產生劇烈的燒灼感，心率飆升，大腦因為二氧化碳堆積，產生極度恐慌，過程中幾乎沒有一點聲音，劊子手不作聲，受刑人叫不出聲。

劉寶傑表示，不同於一刀斃命，這是一場長達數分鐘的折磨，受刑人因為求生本能而瘋狂扭動，濕紙會隨著呼吸被吸入口鼻的凹陷處，越吸越緊。當紙張乾了之後，揭下來會完整保留受刑人死前扭曲、痛苦的面部輪廓，因為看起來像戲台上「加官進爵」的面具，故名「貼加官」。

劉寶傑批評，國民黨在大罷免後彷彿拿到無敵星星，全面焦土政策，連軍購案都擋，更可怕的是國民黨主席鄭麗文當選主席後整個黨快速紅統化，為對中國表忠誠，甚至對美國不假辭色。民調會說話，國民黨賠掉大罷免後的支持，下滑速度還沒看到盡頭。