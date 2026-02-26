燕子3月訪美！楊瓊瓔讚盧市長：以資深前輩之姿 撕掉疑美標籤

針對台中市長盧秀燕證實將於3月中旬訪問美國東岸，並計畫會晤華府高層官員一事，立委楊瓊瓔上午表示，無論是「疑美論」及外界關切的軍購與關稅議題，均給予全力支持與肯定。楊瓊瓔說，盧市長此行不僅是城市外交的深化，更是以身作則，以「資深政治前輩」的責任感，主動為國民黨、為台灣與美國的關係搭建更穩固的溝通橋樑。

楊瓊瓔表示，盧市長所提的「疑美論」確實是當前外交環境中不必要的雜音；她強調，國民黨內多數成員始終珍惜與美方的長遠友誼。盧市長此次安排造訪紐約、華府、波士頓等政治與學術重鎮，並與美方高層直接對話，正是最務實的行動。

楊瓊瓔並說：「盧市長選擇在關鍵時刻自動補位，走入華府，就是要讓美方直接聽見國民黨多元且專業的聲音，這才是負責任的國家級政治人物應有的作為。」

針對外界關切的軍購與關稅議題，楊瓊瓔回應表示，國民黨長期以來對美立場一貫友好，從未改變；關於國防預算，國民黨支持基於國家安全的必要軍購，但反對「項目科目不明確、規劃草率」的預算編列方式。 她強調，身為立法者，有責任為納稅人的血汗錢把關，要求預算必須透明、符合戰略需求，而非盲目買單。

對於關稅與經貿， 楊瓊瓔同時認為近期台美經貿談判中的關稅爭議，重申在野黨希望行政部門釐清在談判過程中，對不同產業帶來的衝擊評估和相應條件，對台灣整體發展的永續性，需要個別討論，如有需求怎麼研擬相應補救措施，不能片面解讀為反對台美之間的經貿協議，對所有真心守護台灣的國人並不公平。

楊瓊瓔強調，台灣人民具備高度的判斷力與國際觀，國民黨會戰戰兢兢地在國會與地方扮演好監督者與執行者的角色。她深信，透過盧市長這次高規格的訪美行程，能有效消除不必要的誤解，讓美方與台灣社會看到國民黨是一個能同時守護國安、專業監督、且深獲美方信賴的政黨。