快訊

經典賽／台美混血好手龍恩確定退賽 台日交流賽後遞補人選

小孩折菜單要賠480元 宜蘭餐廳致歉稱「印20份9600」：願意全額退還

內幕／育兒彈性工時流量炸裂 幕僚爆蔣萬安因這原因拍板上路

燕子3月訪美！楊瓊瓔讚盧市長：以資深前輩之姿 撕掉疑美標籤

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導
楊瓊瓔（右）力挺盧秀燕3月訪美 ，是以行動化解誤解，展現國民黨務實親美立場。圖／楊瓊瓔提供
楊瓊瓔（右）力挺盧秀燕3月訪美 ，是以行動化解誤解，展現國民黨務實親美立場。圖／楊瓊瓔提供

針對台中市長盧秀燕證實將於3月中旬訪問美國東岸，並計畫會晤華府高層官員一事，立委楊瓊瓔上午表示，無論是「疑美論」及外界關切的軍購與關稅議題，均給予全力支持與肯定。楊瓊瓔說，盧市長此行不僅是城市外交的深化，更是以身作則，以「資深政治前輩」的責任感，主動為國民黨、為台灣與美國的關係搭建更穩固的溝通橋樑。

楊瓊瓔表示，盧市長所提的「疑美論」確實是當前外交環境中不必要的雜音；她強調，國民黨內多數成員始終珍惜與美方的長遠友誼。盧市長此次安排造訪紐約、華府、波士頓等政治與學術重鎮，並與美方高層直接對話，正是最務實的行動。

楊瓊瓔並說：「盧市長選擇在關鍵時刻自動補位，走入華府，就是要讓美方直接聽見國民黨多元且專業的聲音，這才是負責任的國家級政治人物應有的作為。」

針對外界關切的軍購與關稅議題，楊瓊瓔回應表示，國民黨長期以來對美立場一貫友好，從未改變；關於國防預算，國民黨支持基於國家安全的必要軍購，但反對「項目科目不明確、規劃草率」的預算編列方式。 她強調，身為立法者，有責任為納稅人的血汗錢把關，要求預算必須透明、符合戰略需求，而非盲目買單。

對於關稅與經貿， 楊瓊瓔同時認為近期台美經貿談判中的關稅爭議，重申在野黨希望行政部門釐清在談判過程中，對不同產業帶來的衝擊評估和相應條件，對台灣整體發展的永續性，需要個別討論，如有需求怎麼研擬相應補救措施，不能片面解讀為反對台美之間的經貿協議，對所有真心守護台灣的國人並不公平。

楊瓊瓔強調，台灣人民具備高度的判斷力與國際觀，國民黨會戰戰兢兢地在國會與地方扮演好監督者與執行者的角色。她深信，透過盧市長這次高規格的訪美行程，能有效消除不必要的誤解，讓美方與台灣社會看到國民黨是一個能同時守護國安、專業監督、且深獲美方信賴的政黨。

楊瓊瓔 國民黨 美方

延伸閱讀

避談「玉皇大帝說3月要翻身」 楊瓊瓔今同框江啟臣龍井拜天公

影／初九天公生 楊瓊瓔江啟臣同赴三陽玉府天宮拋壽桃

北市推育兒減少工時計畫 江啟臣和楊瓊瓔都提自己政見

不等初選結果了！藍營參選人與江啟臣合掛看板 楊瓊瓔這樣做

相關新聞

曝「貼加官」酷刑死狀慘 劉寶傑：難怪韓國瑜要警告國民黨團

立法院長韓國瑜前天以「貼加官」為例提醒國民黨立法院黨團要趨吉避凶，資深媒體人劉寶傑指出，「貼加官」酷刑的窒息感令人絕望，...

國情報告 賴總統：合憲+朝野共識 一定去

朝野黨團對賴清德總統到立法院國情報告暫無共識，賴總統昨重申，只要在合憲方式、朝野黨團有共識邀請下，一定會前往立院國情報告...

新聞眼／國情報告別淪川普秀 賴總統應展現格局

朝野黨團日前對賴清德總統赴立院國情報告協商未達共識，爭執關鍵在於「問答形式」。依相關法規，國情報告問答形式的最終決定權在...

傳傅崐萁主張國情報告分段問 學者：沒違憲 屬政治協商層面

朝野對賴清德總統到立法院國情報告暫無共識，民進黨立院黨團總召蔡其昌指國民黨團總召傅崐萁主張國情報告要「分段」，有違憲之虞...

複製高市旋風！民進黨「團結國家牌」就怕變成賣芒果乾

日本眾議院日前改選，自民黨在黨魁高市早苗帶領下，在國會改選中大勝，綠營解讀為「親美反中」陣營獲勝。民進黨人士表示，民進黨在「高市旋風」中有兩大觀察，除了再次應證得年輕人選票的重要性，也將重點強化宣傳台美日同盟關係，試圖將高市旋風的外溢效應極大化，從日本延續到台灣，可作為年底大選的主軸。

台灣有一流晶片、三流公廁 日本建築大師帶來翻轉契機

近來台灣引人關注的新聞不少，從台美關稅、國防特別預算角力，到台積電股價突破2000元，淹沒了日本建築師坂茂來台北設計一座公廁的新聞。這位曾獲普立茲克建築獎的國際級建築師，此次的目標不是大型地標，而是大安森林公園裡的一座小公廁。 坂茂的參與，給台灣最深刻的文化啟示在於「公廁不是應急的角落，而是城市美學的延伸、國家文明的門面，也是因應社會需求的解方」。台灣有獨步全球的晶片技術，也有二、三流水準的公廁，蹲式廁所仍大量充斥各地，連衛生紙該丟馬桶還是垃圾桶，也爭論不休。這種集體對公共品質的妥協，呈現整體社會文化的極大反差。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。