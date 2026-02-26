傳傅崐萁主張國情報告分段問 學者：沒違憲 屬政治協商層面

朝野對賴清德總統到立法院國情報告暫無共識，民進黨立院黨團總召蔡其昌指國民黨團總召傅崐萁主張國情報告要「分段」，有違憲之虞。東吳大學政治系教授蘇子喬分析，根據大法官憲法判決，立法院僅有被動聽取總統國情報告的權利，總統沒有義務要回答，至於國情報告形式不論是分段、統問統答等，都不算違憲，屬於政治協商層面。

蘇子喬表示，儘管他不完全認同「大法官113年憲判字第9號」的判決，但朝野的討論應該回歸憲判字第9號，就制度論制度，憲法法庭的判決具有憲法效力，仍然必須遵守。

蘇子喬說，根據憲判字第9號「僅賦予立法院得被動聽取總統國情報告之權」，立法院對總統國情報告不具有主動權，是在總統主動要求的情況下，立法院才能被動聽取；立法院如果想要主動邀請，則沒有強制力，總統沒有義務一定要去。

對於朝野爭論的國情報告問答形式？蘇子喬表示，大法官並沒有解釋要以何種形式？僅認定立委若要詢問，總統無義務一定要回答，因此不論是分段、統問統答或是即問即答等，都沒有違憲，但不能強制性總統一定要回答，否則就變成總統對立法院負責。

蘇子喬表示，國情報告若採分段詢問，不代表總統必須一一回答，所以沒有違憲，屬於政治層面朝野協商的問題，而他還是必須回歸憲判字第9號解釋，仍然要遵守大法官解釋。