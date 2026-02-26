盧比歐出席加勒比海峰會 與台友邦談對台穩固關係

美國國務卿盧比歐今天出席加勒比海區域高峰會，於場邊會見台灣友邦聖克里斯多福及尼維斯總理德魯，兩人討論強化區域安全合作，以及聖克里斯多福及尼維斯與台灣穩固持久的夥伴關係。

美國國務院發言人皮戈特（Tommy Pigott）下午透過聲明表示，盧比歐（Marco Rubio）出席於聖克里斯多福及尼維斯舉行的加勒比海共同體（CARICOM）第50屆高峰會，並於場邊會見聖克里斯多福及尼維斯總理、現任CARICOM輪值主席德魯（TerranceDrew）。

加勒比海共同體由21個國家組成，成立目的為強化成員國外交和對外經濟政策的協調，及擴大與第三國的貿易和經濟關係等。

根據聲明，雙方討論強化區域安全合作，打擊跨國犯罪和遏止非法移民。盧比歐強調美國致力與聖克里斯多福及尼維斯這一重要夥伴密切合作，並討論聖克里斯多福及尼維斯與台灣之間穩固持久的夥伴關係。

聖克里斯多福及尼維斯與台建交超過40年。克國國會已通過由德魯提出的友台決議，不只支持台灣參與國際組織，也肯定台灣在國際公衛、再生能源、打擊跨境犯罪等努力與作為。

克國政府去年發表友台聲明，除了對台海情勢升高表達深刻關切，克國也堅信所有社會，不論規模或地緣政治影響力，都應在不受侵略、恫嚇或衝突威脅的情況下推動自身發展。

聲明也強調應該透過具建設性的外交策略，確保台海的長久和平與安全。

德魯去年訪台，並於桃園國際機場發表演說指出，聖克里斯多福及尼維斯堅定不移地支持台灣，特別是確保台灣對全球和平、發展和創新所做的寶貴貢獻，能在國際社會中獲得應有的認可和接納。