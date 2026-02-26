聽新聞
0:00 / 0:00
「德意志」換柯？蔡其昌：意見不同很正常
民進黨立院黨團新任幹部出爐，蔡其昌接任總召，外界評論黨團更換總召是貫徹「德意志」。蔡其昌解釋，這有很大的誤解成分，總統手要伸進立院有一定難度，柯建銘是不分區立委、賴總統是黨主席，如果賴真對柯恨之入骨，根本連總召都不需要談。民進黨主席賴清德昨在中執會表示：「我要特別感謝柯建銘總召。」
蔡其昌昨被問及總召改選指出，或許從大罷免一路以來，賴清德跟柯建銘可能有些意見相左，「可是我跟賴總統也有很多意見相左的地方」，這都是民主政黨內部很正常的文化跟現象，特別是民進黨，「在這個情況底下，他們有意見不同，這絕對是事實，這個沒有什麼好隱瞞的」，自己跟賴清德也不見得什麼意見都一樣。
賴清德表示，「我要特別感謝柯建銘總召」，廿五年來肩負黨團總召重任，無論朝野局勢如何變化，都能夠始終站在第一線，如今完成交棒傳承，他要致上最高的敬意。
賴清德說，許多關鍵法案能在複雜的政局中取得突破，背後都離不開柯建銘的運籌帷幄與調和鼎鼐，感謝柯建銘多年來的奉獻與堅持，為民進黨、也為台灣民主留下深厚基礎。
據轉述，蔡其昌也在會中感謝柯建銘的成全，讓他有機會承擔在立法院調和鼎鼐的重任。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。