「德意志」換柯？蔡其昌：意見不同很正常

民進黨立院黨團新任幹部出爐，蔡其昌接任總召，外界評論黨團更換總召是貫徹「德意志」。蔡其昌解釋，這有很大的誤解成分，總統手要伸進立院有一定難度，柯建銘是不分區立委、賴總統是黨主席，如果賴真對柯恨之入骨，根本連總召都不需要談。民進黨主席賴清德昨在中執會表示：「我要特別感謝柯建銘總召。」

蔡其昌昨被問及總召改選指出，或許從大罷免一路以來，賴清德跟柯建銘可能有些意見相左，「可是我跟賴總統也有很多意見相左的地方」，這都是民主政黨內部很正常的文化跟現象，特別是民進黨，「在這個情況底下，他們有意見不同，這絕對是事實，這個沒有什麼好隱瞞的」，自己跟賴清德也不見得什麼意見都一樣。

賴清德表示，「我要特別感謝柯建銘總召」，廿五年來肩負黨團總召重任，無論朝野局勢如何變化，都能夠始終站在第一線，如今完成交棒傳承，他要致上最高的敬意。

賴清德說，許多關鍵法案能在複雜的政局中取得突破，背後都離不開柯建銘的運籌帷幄與調和鼎鼐，感謝柯建銘多年來的奉獻與堅持，為民進黨、也為台灣民主留下深厚基礎。

據轉述，蔡其昌也在會中感謝柯建銘的成全，讓他有機會承擔在立法院調和鼎鼐的重任。