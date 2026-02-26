新聞眼／別淪川普秀 總統應展現格局

朝野黨團日前對賴清德總統赴立院國情報告協商未達共識，爭執關鍵在於「問答形式」。依相關法規，國情報告問答形式的最終決定權在總統；只要在野黨不違憲、不刻意「刁難」，賴總統實宜展現大格局、「不拘小節」，促成我國憲政史上首次總統赴立院國情報告。

憲法增修條文明定「立法院於每年集會時，得聽取總統國情報告」。至於實施細節，規定於立法院職權行使法，包括「立委於總統國情報告完畢後，得就報告不明瞭處，提出問題」、「就前項委員發言，經總統同意時，得綜合再做補充報告」。

朝野黨團目前協商未果，主要爭執點都屬於「技術性」問題，對賴總統到立院國情報告、是否應「回應」立委發言，其實沒有太大的分歧。針對國情報告如何進行的細節問題，只要藍綠白「各退一步」，要達成共識並不困難。

事實上，不論依憲法增修條文或立法院職權行使法，都沒有明確、具體規範國情報告的「問答形式」；但其中的關鍵規範是「就前項委員發言，經總統同意時，得綜合再做補充報告」。也就是說，對於立委的發言或提問，總統擁有要不要說明或答覆的最終決定權。

賴政府執政近兩年，朝野僵局一直難解，這是執政黨的困境。對於立法院長韓國瑜的親邀，總統表達欣然願赴立院的正面態度，正是化解朝野紛擾的重要一步。韓國瑜與賴總統彼此都釋出善意，若朝野黨團再為了「枝微末節」的國情報告形式相互杯葛，豈不各自打臉韓、賴？

他山之石，可以攻錯。美國總統川普昨天在國會發表第二任首場國情咨文演說，剛好可作我國借鏡。川普整場演說不但語氣強硬、自吹自擂，還大為嘲諷政敵。可見，我國在野黨擔心國情報告淪為總統「個人秀」或「實問虛答」，並非沒有來由。既然問答形式的最終決定權在總統本人，賴總統何妨展現自信、開明的格局，用誠懇態度、實問實答，開創憲政先例。