國情報告 賴總統：合憲+朝野共識 一定去

聯合報／ 記者周佑政唐筱恬張曼蘋劉懿萱林銘翰屈彥辰／台北報導
民進黨今天舉行中執會，賴清德總統在會中表示，只要在合憲方式、朝野黨團有共識的邀請下，一定會前往立法院進行國情報告。圖／民進黨提供
民進黨今天舉行中執會，賴清德總統在會中表示，只要在合憲方式、朝野黨團有共識的邀請下，一定會前往立法院進行國情報告。圖／民進黨提供

朝野黨團對賴清德總統到立法院國情報告暫無共識，賴總統昨重申，只要在合憲方式、朝野黨團有共識邀請下，一定會前往立院國情報告。國民黨立委牛煦庭說，仍希望「即問即答」，但若有壓力或爭議，大家退一步，「統問統答」。民眾黨主席黃國昌說，重點在於「實問實答」，不需要執著相關字眼。

針對總統到立院國情報告一事，朝野黨團日前協商未果。民進黨團總召蔡其昌昨說，協商沒有破局，他和立法院長韓國瑜所提出的是，總統國情報告後，願意留下來聽聽立委的想法，總統接續再做第二次發言；但國民黨團總召傅崐萁有不一樣的想法，希望能分段進行，他和韓國瑜認為「這是違憲狀況」。

蔡其昌表示，賴總統跟韓國瑜一樣，都有相同的高度，國家總是僵持著不是辦法，賴總統也從自己本身開始檢討，謙卑願到立法院國情報告，釋出善意、遞出橄欖枝，這樣的做法很正確，也是台灣多數民眾希望看到。

國民黨團書記長林沛祥表示，尊重蔡其昌的說法。但有藍營立委指出，綠營對外動輒以違憲為藉口，甚至扭曲韓國瑜原意，難不成是故意要讓國情報告破局？與會人士也透露，韓國瑜在協商現場並未說出「違憲」二字，而是說希望此事能往前走。

韓國瑜日前在朝野協商中建議「三階段」：總統報告完後、立委詢問、總統再次發言，全程二小時，而民進黨團對此形式也認同。但據了解，國民黨團私下主張立委還要「第二次詢問」，因此朝野協商未達共識。

由於韓國瑜主動拋出邀請賴清德總統國情報告、台中市長盧秀燕前天喊出國情報告應採「即問即答」模式等，台北市長蔣萬安昨也表示，若國情報告，希望賴總統可以「實問實答」。讓藍營對國情報告陷入長考。據了解，藍營設下「統問統答」底線，在總統報告完後，要分三個黨團詢問並回答，否則總統若專挑民進黨立委問題回答，那豈不是流於立委在台下「聽總統上課」，給賴總統造勢機會。

黃國昌表示，重點還是在於實問實答，不需要執著在相關字眼，民進黨團此時應該好好思考，賴總統是否應該履行競選承諾，而不是急著拿韓國瑜當擋箭牌。

國情報告 賴總統：合憲+朝野共識 一定去

