2026全球前250強醫院公布 台北榮總連續三年上榜 院長陳威明說話了

「World's Best Hospitals 2026」排名公布，這是美國「新聞周刊（Newsweek）與全球數據公司「Statista」連續第8年合作，除了公布全球前250強醫院，也發表各國當地醫院排名。今年則是台北榮總及台大醫院同時進入前250強，北榮自去年的208名，今年上升至174名，這次進步34名，台大醫院於全球排名第249名。

台北榮總院長陳威明說，去年全球前250家醫院，北榮排名208名，當時設定今年目標是進入200名內，如今成績公布為174名達到了所設定的目標，而北榮今年成績進步34名，原因是北榮致力於國際化，與其他國際知名醫院、大學交流密切，紛紛簽訂合作協議，包括美國紐約大學、美國梅約醫學中心，甚至是日本、南韓等重要醫院。

陳威明說，不僅是與各國醫院、大學合作，台北榮總重粒子治療也是享譽國際，有許多國際病人來到北榮治療，讓醫院的國際能見度愈來愈高，也加分很多。

「台灣應有愈來愈多的醫院，能夠進入全球前250強。」陳威明說，這次排名僅北榮、台大醫院進入前250強，台大醫院排名249，進入這個排名很困難，但台灣的醫療水準絕對不輸其他國家，如台灣在全球醫療照護指數評比中，連續8年都是排名第一。

因此，陳威明說，「他很不服氣」，由於台灣是非英語系國家，在全球醫院評比方面較為吃虧，如新加坡國際化做的比台灣好，且是英語系國家，其醫院裡有許多來自全世界各國的醫生，因此台灣醫院國際化十分重要，讓更多人了解台灣， 他衷心期盼更多醫院進入排名。

台灣2023年第一次有醫院上榜，台大醫院以全球排名第249名，名列前250強。2024年和2025年則是台北榮總成為全台唯一上榜醫院，前一年是218名，去年208名。根據全球數據公司「Statista」的資料，今年全球醫院數量預計將接近21萬6千家。面對如此龐大的選擇，患者與家屬要全面掌握各家醫院的實力與差異，實屬不易。

今年評選涵蓋32個國家，共有超過2500家醫院參與評比，每家醫院皆根據四大資料來源進行評分，包括醫療專家推薦，涵蓋醫師、醫院管理者及其他醫療專業人員、醫院品質指標、既有病患經驗數據，以及Statista 的「病患回報結果指標實施調查」，此指標是指由患者填寫的標準化、經驗證問卷，用以評估其功能狀況與生活品質的主觀感受。