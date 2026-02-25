2026全球最佳醫院前250名 北榮174名、台大249名 兩龍頭醫院雙雙上榜

美國「新聞周刊（Newsweek）」25日晚間公布2026年全球最佳醫院排行，共選出全球各地區250家醫院進行排行，我國台大醫院、台北榮總醫院雙雙入榜，分別排行249、174名，這項評比今年是第8年評比，2023年開始有醫院進入250強名單，2023年為台大醫院，2024和2025年為台北榮總，今年為首次2家醫院一起上榜，台北榮總去年排名為208名，今年名次較去年提升34名。

根據統計平台「Statista」，全球醫院數量高達21萬6千家。「新聞周刊」指出，病人挑選醫院時需要考量多重因素、十分挑戰，挑選醫院對病人十分困難，這項決定卻須要在充滿不確定性、發生不尋常症狀，或疾病診斷困難對病人造成沈重負擔的時刻完成，提供指引讓病人或其家屬挑選高品質的醫療機構接受照顧至關重要，尤其應透過資訊透明化，幫助病人取得最佳的治療結果。

「新聞周刊」指出，參與今年度最佳醫院評選醫院，來自全球32國家，包括澳洲、奧地利、比利時、巴西、加拿大、致力、哥倫比亞、丹麥、芬蘭、法國、德國、印度、以色列、義大利、日本、馬來西亞、墨西哥、荷蘭、挪威、菲律賓、沙烏地阿拉伯、新加坡、韓國、西班牙、瑞典、瑞士、台灣、泰國、土耳其、阿拉伯聯合大公國、英國、美國。

選擇上述國家進行評比，是考量其人口多寡、平均餘名長短、生活水準、醫院密度及可信任的就醫資料取得容易程度，每一家醫院都經過評比，並針對四大項目給出分數，第一為醫師、醫院管理人員及其他醫事人員對這家醫院的評分；第二是醫院品質指標；第三為病人就醫體驗數據；第四是Statisa所做的病人自述治療成效測量。

今年參與評比的醫院超過2500家，選出250家進行排名，比起往年更強調醫院品質指標，包括病人安全等項目，而排名前5名醫院，依序為美國的梅約診所羅切斯特分院，加拿大的多倫多綜合大學醫院，美國克里夫蘭診所，瑞典的卡羅林斯卡醫院，美國麻省綜合醫院，而今年首度參與評比的國家，有菲律賓及土耳其。