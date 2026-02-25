快訊

台日交流賽／軟銀隊單局2轟+單場賞10K 首戰7：3勝中信兄弟

雨神攪局！228連假全台溼答答 周末起連2波鋒面通過「雨連下9天」

押寶輝達買盤進場 台積電期夜盤再飆高！市場專家這樣看

聽新聞
0:00 / 0:00

AIT首參展台北燈節 蔣萬安與谷立言同台點燈：台美深厚友誼表現

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北燈節花博園區今晚開幕，美國在台協會（AIT）史上第一次參展，處長谷立言與蔣萬安同台。記者林麗玉／攝影
台北燈節花博園區今晚開幕，美國在台協會（AIT）史上第一次參展，處長谷立言與蔣萬安同台。記者林麗玉／攝影

台北燈節花博園區今晚開幕，美國在台協會AIT）史上第一次參展，處長谷立言蔣萬安同台，兩位老朋友互動熱絡。蔣萬安說，今年適逢美國建國二百五十周年，今年燈節別具意義，不僅是燈飾交流，也是台美友誼深厚表現。谷立言也說，美國與台灣有共同價值觀，也建立非常好的夥伴關係。

蔣萬安今晚點亮花博展區的「柯博文」主燈，隨後參與美國燈區點燈。由於今年台北燈節有十三個友好國家、城市參展，蔣萬安今晚也逛友好燈區，最後一站也上海燈區參觀，與上海台辦聯絡處長徐皓等訪團成員致意。

今年台北燈節的亮點，除了雙展區、雙IP主燈外，還有美國AIT首度參展，蔣萬安今晚與谷立言共同點亮今年台北燈節花博展區柯博文主燈後，隨後蔣萬安也應AIT邀請參與美國燈區點亮。兩人互動頻頻，不時交頭接耳，面露驚喜表情。

蔣受訪說，他跟谷立言聊了好多，兩人是好朋友更是老朋友，因美國是第一次參加燈節，設計的燈藝師都到過美國這些景點，製作起來非常有感，包括金門大橋、自由女神、美國國會、棒球等，特別今年是美國兩百五十周年紀念，代表民主自由與平等。

谷立言在點亮美國燈區後，也被媒體問及「希不希望軍購案快通過？」谷立言則用中文回應「希望！」

蔣萬安說，這次點亮美國燈區別具意義，這不僅是AIT史上首度參加燈節，更是慶祝美國建國兩百五十周年重要里程碑，台北燈節不僅透過花燈彼此交流，更是台美深厚情誼具體表現。蔣說，兩百五十年前，美國追求、自由、平等、民主、人權，至今持續透過文化、城市、人民交流等，將這樣珍貴價值傳遞到世界各地，這次透過花燈持續述說這樣的故事，是非常令人過動時刻。

蔣也提到，台北與美國過去幾年都有非常密切交流，年前他也非常高興鳳凰城市長來台參加台北與鳳凰城直飛儀式，鳳凰城現在是半導體重鎮有台積電札根，輝達也落腳台北，兩座城市是未來AI產業發展雙引擎，台灣與美國也是未來長久堅定、且持續深入交流的夥伴。

谷立言致詞提到，非常榮幸今年是AIT第一次參與台北燈節，尤其二〇二六年是美國特別重要時刻。過去兩百五十年美國堅持民主、自由與創新，且透過與台灣有共同價值觀，也建立非常好的夥伴關係，今年參與台北燈節特別感謝蔣市長、北市觀傳局團隊等，打造有台灣精神的花燈，就是給美國最好的生日禮物。

蔣萬安今晚也點亮花博展區柯博文主燈，蔣說，今天非常開心，也是正月初九天公生是點燈的好日子，適合市民朋友來賞燈，蔣也提到，他上任後與團隊想怎麼做，才可以幫民眾帶來燈節驚喜，所以今年台北燈節有兩個展區、兩個主燈IP，透過不同主題展現台北的多元包容與開放的魅力。

蔣也表示，今年台北燈節還有西門町展區，有泡泡瑪特主燈，蔣也透露，他家裡的二寶、三寶，吵要去哪一個燈區賞燈，他說，不要吵兩個都去，也希望連假期間，民眾可以到花博、西門町展區逛花燈、嚐嚐在地美食。

北市長蔣萬安今晚也逛友好燈區，最後一站也上海燈區參觀，與上海台辦聯絡處長徐皓等訪團成員致意。記者林麗玉／攝影
北市長蔣萬安今晚也逛友好燈區，最後一站也上海燈區參觀，與上海台辦聯絡處長徐皓等訪團成員致意。記者林麗玉／攝影
台北燈節花博園區今晚開幕，美國在台協會（AIT）史上第一次參展，處長谷立言與蔣萬安同台。記者林麗玉／攝影
台北燈節花博園區今晚開幕，美國在台協會（AIT）史上第一次參展，處長谷立言與蔣萬安同台。記者林麗玉／攝影

美國在台協會 蔣萬安 谷立言 AIT

延伸閱讀

北市青少年自行車事故飆升 蔣萬安：研議自行車駕訓

新聞幕後／蔣萬安參考南韓光州推育兒減工時計畫 核心關鍵曝光

蔣萬安拍板育兒家長減工時補助 議員建議轉兩天家庭照顧假更彈性

蔣萬安拋育兒減少工時 104人力銀行提「三大項」籲企業留意配套

相關新聞

AIT首參展台北燈節 蔣萬安與谷立言同台點燈：台美深厚友誼表現

台北燈節花博園區今晚開幕，美國在台協會（AIT）史上第一次參展，處長谷立言與蔣萬安同台，兩位老朋友互動熱絡。蔣萬安說，今...

黃國昌：藍白預計3月中旬公布共同政見 最快月底簽署政黨合作協議

迎戰2026年地方選舉，在野黨即將啟動整合，民眾黨主席黃國昌今天說，藍白預計在3月中公布共同政見，最快3月底簽署政黨合作...

潘孟安會晤谷立言 訂製禮物藏彩蛋

農曆春節假期後，美國在台協會（AIT）處長谷立言透過臉書表示，很高興能與總統府秘書長潘孟安會面，討論推動美台共同繁榮及打...

黃國昌：藍白共同政見3月中完成 估3月底簽合作協議

台灣民眾黨主席黃國昌今天說明，與國民黨的共同政見發表，應該在3月中旬會完成，第二階段簽訂政黨合作協議，他判斷最快大概就是...

苗縣藍白合！賴香伶出任副縣長 鍾東錦曝最喜歡她一口很標準客家話

苗栗縣藍白合，縣長鍾東錦借將民眾黨中央政策會執行長、苗栗縣黨部主委賴香伶，3月16日出任副縣長，強調「最喜歡她一口很標準...

柯文哲將出席一日北高 黃國昌籲總統國情報告實問實答

民眾黨創黨主席柯文哲將與現任黨主席黃國昌在28日騎一日北高！民眾黨25日公布一日北高的活動細節，柯文哲去年因為京華城案遭羈押而無緣，今年將再度挑戰，讓黃國昌相當感動。被問到國情報告的部分，黃國昌強調，不用拘泥於特定字眼，重點是總統賴清德要實問實答。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。