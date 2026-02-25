總統頒贈柏安卓大綬景星勳章 盼續提升與聖文森合作

總統賴清德今天頒授聖文森及格瑞那丁駐台大使柏安卓「大綬景星勳章」，表彰其深化兩國邦誼及協助台灣拓展國際連結的卓越貢獻。賴總統期盼，未來在柏安卓奠定的基礎上，持續提升台聖合作，造福兩國人民。

總統下午在總統府頒贈聖文森及格瑞那丁駐台大使柏安卓（Andrea Clare Bowman）「大綬景星勳章」，總統致詞時表示，透過頒授「大綬景星勳章」，代表台灣人民誠摯感謝柏安卓深化台聖邦誼所做的卓越貢獻。

他提到，柏安卓於2019年呈遞到任國書，成為聖文森國首位駐台大使，並開設聖國在亞洲的第一座常駐大使館，這不只是雙邊關係的重要里程碑，更為兩國的長遠合作奠定穩固且深厚的基礎。

總統說，6年多來，在柏安卓積極推動下，台灣與聖文森國不斷深化交流。無論是高層互訪、經貿投資，或是在基礎建設、農業、公衛與資通訊等領域的合作，都累積豐碩的成果；同時，兩國也在婦女賦權、青年教育、文化與體育等方面擴大交流，持續增進彼此人民的情誼。

總統感謝柏安卓超過3年來擔任使節團團長，不僅一起見證台灣許多重要的活動和時刻，也和其他駐台大使及代表合作，與外交部共同推動多項交流計畫。同時肯定柏安卓以真誠的行動投入外交工作，並協助台灣拓展國際連結、深化全球夥伴關係。

總統並感謝聖文森國政府長期對台灣的重視與支持，無論是在聯合國大會、世界衛生組織（WHO）或是國際民航組織（ICAO）等國際場域，始終積極為台灣發聲、大力支持台灣的國際參與。

總統強調，正因聖國政府對民主、自由與人權等普世價值的堅定信念，兩國才能在各種挑戰中相互扶持，持續前行。

展望未來，總統期待台灣與聖文森國在柏安卓建立的深厚基礎上，繼續提升兩國合作關係，為彼此人民創造更多福祉，也為世界的和平繁榮做出更多貢獻。

總統強調，台灣的大門永遠為柏安卓敞開，歡迎隨時回來看望老朋友，也祝福未來一切平安順利。

柏安卓致詞時對於獲頒「大綬景星勳章」深感榮幸。她說，6年6個月前，她肩負籌設聖文森駐台大使館的重任，時至今日該館仍是聖文森國在亞洲第一個、也是唯一的使館；同時她也得以兼任駐日本及韓國非駐地大使，並對此深感自豪。

她提到，自2019年8月8日以來，台灣以尊嚴與效率接待聖國駐台大使館，外交部協助聖文森在台僑民並促進使館與台灣社會交流，雙方人民福祉因而提升。她強調，最具影響力的外交政策是建立兩國人民間相互同理與尊重的關係。

柏安卓也感謝台灣政府與人民的接納，讓聖國大使館得以為這份深厚盟誼奠定基礎。在即將告別台灣這個她深愛的海外家園之際，她對兩國即將邁入45年且未曾中斷的邦誼表達誠摯感謝。

對於擔任使節團團長，她說，使節團象徵並代表台灣的主權，這份主權必須被保護，不僅是為了台灣人民，也是為了在全球情勢日益緊張下，所有發展中的島嶼國家。