黃國昌：藍白預計3月中旬公布共同政見 最快月底簽署政黨合作協議

迎戰2026年地方選舉，在野黨即將啟動整合，民眾黨主席黃國昌今天說，藍白預計在3月中公布共同政見，最快3月底簽署政黨合作協議，接下來才會處理彼此有競爭的縣市，「聯合政府的理念、良性競爭做得出來，一定要展現給台灣人民看」。

備戰年底縣市長選舉，國民黨主席鄭麗文今天說，新北市、宜蘭縣及嘉義縣人選大致底定，「3月很可能會完成約九成縣市長提名」。黃國昌晚間接受廣播節目「POP大國民」專訪，他重申在野黨整合有三個階段，分別是共同政見、政黨合作協議，最後則是按照上述遊戲規則進行。

黃國昌表示，藍白兩黨原訂今年1月24日公布共同政見，考量國民黨需要時間討論、徵詢內部意見，後來雙方同意順延至3月5日，國民黨副秘書長李哲華今天再次致電民眾黨秘書長周榆修，希望再次順延至3月14日或15日，目前應該會在3月中旬完成。

黃國昌說，民眾黨把政黨合作看得很認真，因為不僅涉及職位分配等層次，而是想要實踐哪些價值，還有想要做到哪些事情，「我們參與選舉、拿到公職的目的是做事」，兩個政黨進行合作，雙方彼此互有想法，共同政見是最核心的部分，民眾黨向來堅持優先處理。

黃國昌說明，如果是在3月中公布共同政見，最快月底就能簽署政黨合作協議，最後則是有衝突跟競爭的地方，大家就按照講好的遊戲規則進行。

黃國昌強調，藍白共同政見非常重要，民眾黨在部分縣市支持國民黨人選，「我們想做的事情，最後可以做出來，這件事情很重要」，民眾黨支持者投票給特定縣市首長，總要告訴他們「這些政策價值願景，這個人會去做」，這才是健康的合作模式。

針對新北市長選戰，黃國昌則表示，政黨可以競爭也可以有合作，大家在過程展現格局、氣度跟理性，真的不需要搞到你死我活，彼此欣賞對方的優點、納入好的政策建議，自己希望跟台北市副市長李四川良性競爭，沒有必要像某些政黨不同派系「砍到見骨」。

主持人平秀琳詢問，外傳民眾黨前主席柯文哲要求「選到底」，黃國昌聽聞後則否認，況且他們昨天晚上還有討論選舉，「聯合政府的理念、良性競爭做得出來，2026年一定要展現給台灣人民看」，柯文哲也認同這個說法，否則現在搞得亂七八糟，大家還要如何期待未來。