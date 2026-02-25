監委：窮盡調查林宅血案檔案仍闕漏 知情者應說明

國安局全數解密戒嚴時期政治檔案，外界期待林宅血案進展。先前主查的監委范巽綠說，肯定國安局作法，不過當初已窮盡一切從國安局檔案中追查、也看到未遮蔽資訊，但資料嚴重闕漏，約詢曾在體制內的人員也多不願說明，事實真相應由當年警總等情治單位知情者說清楚，向歷史負責。

民國69年2月28日，時任台灣省議會議員、美麗島事件被告林義雄的母親與一對7歲雙胞胎女兒在台北市住家遭刺身亡，9歲長女林奐均經救治後生還，至今無法破案。

促進轉型正義委員會109年曾公布「林義雄宅血案調查報告」。監察委員范巽綠、蔡崇義也在111年重啟調查，112年228前夕完成調查報告，發現當時在國安局指示下，台灣警備總司令部為主的情治系統組成「307會報」，指揮刑事局「撥雲專案」偵查，甚至運用黑道。

主查此案的監察院資深調查官告訴中央社記者，國安局先前已將多數檔案移交促轉會，但他們發現「307會報」與「撥雲專案」會議紀錄都嚴重闕漏，儘管有留存檔卷，其中多件資料卻已消失，為釐清原因，調查團隊再赴國安局，盼就民國69年「所有檔案」進行地毯式清查。

資深調查官回憶，確實感受到國安局配合清查檔案的誠意，但受嚴格保密限制，他們無法進入檔案庫房，只能依目錄詢問並調卷查閱；雖內容未遮蔽，但禁止拍照與手寫紀錄，只能記下案號，回監察院後正式發文調閱。最終調出2卷檔案，其中1卷涉及政府運用黑道的新事證，另一卷雖涉永久保密資訊，但與林宅血案無直接關聯。

他說，當時在其他無關緊要的檔案中，曾發現卷宗借還紀錄卡，他們原本希望比對林宅血案檔案借還紀錄以追查相關人員，但國安局表示，陸續移轉林宅血案資料給檔案管理局後，相關借還卡已全數銷毀。

資深調查官指出，依他先前調查228事件與白色恐怖陳情案經驗，警總等清治單位內部只有行政體系會留下正式檔案紀錄，情治系統檔案多須報送國安局才會留存，像目前林宅血案較具價值檔案，多為當年警總報送國安局。且許多機關在政治檔案中使用定期更換的化名，例如警總曾是「華維安」，增加追查難度。

范巽綠指出，主導偵辦並掌有大權的警總於81年裁撤後，資料流向不明，負責政治偵辦的保安處大量政治檔案更可能已遭燒燬。即便約詢當年基層刑事人員，多不願多談，或稱年代久遠、記憶模糊，而相關關鍵決策也不是基層所能主導。

范巽綠說，提出調查報告後，雖人力有限，仍持續清查並追蹤相關單位進度。當年包括林奐均在內4人曾指認凶手特徵，政府卻未公布畫像。監察院曾與刑事局嘗試以AI重建4張畫像，但高檢署認為仍須查證並與目擊者確認，憂心引發爭議而未對外公布。

她表示，「這個國家秘密太多」，國安局解密雖來得晚，仍值得肯定，不過要再從檔案找到新事證，需要非常大的努力，促轉會與監察院已窮盡一切從國安局檔案與各種訪談中拼湊部分真相，但另一半黑幕，應由當年警備總司令、副總司令、保安處長等相關官員與參與者說明，且按常理推斷，很多人應該都還在世。

范巽綠也說，待國安局解密資料經檔案局開放應用後，將持續清查；若有新事證並有立新案必要，將立案調查至7月底任期屆滿，再由接任委員續辦；若未達立案標準，會維持現行「續追」方式調查，並函請相關單位持續追查。

范巽綠指出，69年時任總統為蔣經國，政府情治系統相關主事人員，包括國安局長王永澍、警總總司令汪敬煦、副總司令于振宇、副參謀長史友梅、保安處處長郭學周、身兼307會報召集人的警政署長孔令晟、國安局第三處處長吳鴻昌、調查局長阮成章、主秘翁文維、憲兵司令部副參謀長王文甫、撥雲專案小組召集人曹極等人，相信只有這些參與者或知情者才能釐清真相。