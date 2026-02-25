黃國昌：藍白共同政見3月中完成 估3月底簽合作協議

台灣民眾黨主席黃國昌今天說明，與國民黨的共同政見發表，應該在3月中旬會完成，第二階段簽訂政黨合作協議，他判斷最快大概就是3月底。在新北市長選舉，希望跟台北市副市長李四川良性競爭，沒必要像某些政黨不同派系砍到見骨。

國民黨備戰年底縣市長選戰，黨主席鄭麗文今天表示，除新北市將提名台北市副市長李四川外，宜蘭縣、嘉義市的人選也大致底定；新竹縣、台中市的人選會在3月底確定，3月很可能會完成約9成縣市長的提名。

民眾黨主席、新北市長參選人黃國昌傍晚接受廣播節目「POP大國民」主持人平秀琳專訪時提到，藍白合作有三個階段，第一階段是共同政見，本來原訂1月24日要開記者會，但國民黨需要多一點時間進行內部意見徵詢、討論，民眾黨一直在等。

黃國昌指出，本來希望3月5日要開記者會，可能跟國民黨其他公務行程有衝突，今天又通知要改時間，應該是3月14或15日，第一階段共同政見發表，應該在3月中旬會完成。

黃國昌說明，第二部分，有了共同政策的價值跟願景，對於合作模式要簽訂政黨合作協議，討論未來政見要如何落實、選舉過程彼此如何支援，白紙黑字大家都簽字，才會到第三階段，在合作架構下如果有競爭，就按照遊戲規則進行，他判斷政黨協議最快大概就是3月底。

黃國昌認為，政黨可以競爭、也可以合作，競爭過程可以展現格局、氣度與理性，不需要搞到你死我活，甚至用潑糞、抹紅、抹黑的方式選舉，這就不健康，候選人彼此間可以互相欣賞對方的優點、納入對方的好點子，這些都是好事。

黃國昌也公開稱讚新北市長侯友宜的市政表現，但有可以做得更好的地方，也要勇敢提出來，這是他希望有的方式，也盼跟李四川的競爭能成為典範，可以良性競爭，沒必要像某些政黨不同派系砍到見骨。