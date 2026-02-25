苗縣藍白合！賴香伶出任副縣長 鍾東錦曝最喜歡她一口很標準客家話

苗栗縣藍白合，縣長鍾東錦借將民眾黨中央政策會執行長、苗栗縣黨部主委賴香伶，3月16日出任副縣長，強調「最喜歡她一口很標準的客家話」，希望借重賴的長才，推廣客家話可長可久。

民眾黨創黨主席柯文哲今天率同賴香伶等人在苗栗馬不停蹄，柯文哲上午受邀參與苗栗𪹚龍點睛官，下午拜會鍾東錦，雙方閉門會談，藍白合成注意焦點，鍾東錦感謝柯肯借將賴香伶，鍾並透露當面邀請柯下屆縣長選舉時站台，柯表示如果可以的話「願意」。

鍾東錦舉已故客家文學家鍾肇政生前所說的「沒有客家話，就沒有客家人」，讓他感受很深，希望客家子謹記，鍾東錦指出，賴香伶擔任立委的期間，就常回苗栗家鄉，提出各方面的意見都非常好，而且最喜歡賴一口很標準客家話，因為她覺得客家話對苗栗很重要的一環。

他表示，賴香伶上任副縣長後，與另名副縣長邱俐俐分工，賴負責文教等11個局處，邱水利處等12個局處，賴於適當的場合講流利的客家話帶動推廣，苗栗縣是客家大縣，希望客家話可長可久。

會談過程鍾東錦也請託，民眾黨協助中央反映目前苗北地區學生飽和的窘境，鍾東錦指出，頭份、竹南地區人口激增，縣府根據出生率推估，必須新建頭份國中35間教室、照南國中30間，今年9月就捉襟見肘，竹南鎮照南國中學區人口移入多，115學年度核定必須多5班，縣府規畫照南國中增加1間組合屋教室，排序較後的學生，轉介到竹南國中，竹南國中必須增設4間組合屋教室因應。