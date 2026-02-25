快訊

前主播吳中純病逝享年56歲 「會跑的腫瘤」淋巴癌早期6症狀莫忽視

LINE「免費雲端空間」實用功能又少1項！4月底取消「影片上傳」 官方曝原因

來頭不小？張國周強胃散在台暢銷數十年 創辦人傳奇背景曝光

苗縣藍白合！賴香伶出任副縣長 鍾東錦曝最喜歡她一口很標準客家話

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣藍白合，縣長鍾東錦借將民眾黨賴香伶3月16日出任副縣長，民眾黨創黨主席柯文哲今天率同賴香伶等人拜會。記者范榮達／攝影
苗栗縣藍白合，縣長鍾東錦借將民眾黨賴香伶3月16日出任副縣長，民眾黨創黨主席柯文哲今天率同賴香伶等人拜會。記者范榮達／攝影

苗栗縣藍白合，縣長鍾東錦借將民眾黨中央政策會執行長、苗栗縣黨部主委賴香伶，3月16日出任副縣長，強調「最喜歡她一口很標準的客家話」，希望借重賴的長才，推廣客家話可長可久。

民眾黨創黨主席柯文哲今天率同賴香伶等人在苗栗馬不停蹄，柯文哲上午受邀參與苗栗𪹚龍點睛官，下午拜會鍾東錦，雙方閉門會談，藍白合成注意焦點，鍾東錦感謝柯肯借將賴香伶，鍾並透露當面邀請柯下屆縣長選舉時站台，柯表示如果可以的話「願意」。

鍾東錦舉已故客家文學家鍾肇政生前所說的「沒有客家話，就沒有客家人」，讓他感受很深，希望客家子謹記，鍾東錦指出，賴香伶擔任立委的期間，就常回苗栗家鄉，提出各方面的意見都非常好，而且最喜歡賴一口很標準客家話，因為她覺得客家話對苗栗很重要的一環。

他表示，賴香伶上任副縣長後，與另名副縣長邱俐俐分工，賴負責文教等11個局處，邱水利處等12個局處，賴於適當的場合講流利的客家話帶動推廣，苗栗縣是客家大縣，希望客家話可長可久。

會談過程鍾東錦也請託，民眾黨協助中央反映目前苗北地區學生飽和的窘境，鍾東錦指出，頭份、竹南地區人口激增，縣府根據出生率推估，必須新建頭份國中35間教室、照南國中30間，今年9月就捉襟見肘，竹南鎮照南國中學區人口移入多，115學年度核定必須多5班，縣府規畫照南國中增加1間組合屋教室，排序較後的學生，轉介到竹南國中，竹南國中必須增設4間組合屋教室因應。

客家話 鍾東錦 賴香伶

延伸閱讀

苗栗𪹚龍越𪹚越旺 柯文哲：傳承有機會向國際發光的節慶

影／苗栗7月起1年半80歲以上老人免繳健保費 靠這2名公務員爭稅3.8億搞定

影／成長不能等！苗栗縣長鍾東錦新春第一願 念茲在茲是教育

苗栗縣府3月新人事布局 鍾東錦：盡量對的人擺在對的位置

相關新聞

苗縣藍白合！賴香伶出任副縣長 鍾東錦曝最喜歡她一口很標準客家話

苗栗縣藍白合，縣長鍾東錦借將民眾黨中央政策會執行長、苗栗縣黨部主委賴香伶，3月16日出任副縣長，強調「最喜歡她一口很標準...

柯文哲將出席一日北高 黃國昌籲總統國情報告實問實答

民眾黨創黨主席柯文哲將與現任黨主席黃國昌在28日騎一日北高！民眾黨25日公布一日北高的活動細節，柯文哲去年因為京華城案遭羈押而無緣，今年將再度挑戰，讓黃國昌相當感動。被問到國情報告的部分，黃國昌強調，不用拘泥於特定字眼，重點是總統賴清德要實問實答。

二二八事件79周年 賴總統：面對過去不需恐懼、只需真相

周六是二二八事件79周年，兼任民進黨主席的賴清德總統今天在中執會表示，二二八事件，是台灣歷史最深沉的傷痛。它在無數的台灣...

影／228舉行一日北高活動 黃國昌：用汗水取代淚水

民眾黨按往例在228舉辦一日北高活動，今年由黨主席黃國昌及新北市議員陳士軒分別帶隊，並將路程從360公里提高至390公里...

【重磅快評】去中國化的德意志對，還是走向中國的德意志正確？

最近媒體流行「德意志」的哏，將萬年總召柯建銘終於謝幕視為賴清德強烈意志的貫徹。不過，真正的「德意志」上午抵達北京。德國總...

籲賴總統兌現國情報告受諮詢承諾 黃國昌：蔡其昌別拿韓國瑜當擋箭牌

針對總統國情報告事宜，朝野立委未能取得共識，民眾黨主席黃國昌今天表示，重點還是在於實問實答，不需要執著在相關字眼，民進黨...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。