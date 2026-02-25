二二八事件79周年 賴總統：面對過去不需恐懼、只需真相

快訊

聯合報／ 記者周佑政／台北即時報導
周六是二二八事件79周年，兼任民進黨主席的賴清德總統今天在中執會表示，二二八事件，是台灣歷史最深沉的傷痛。（資料照，民進黨提供）
周六是二二八事件79周年，兼任民進黨主席的賴清德總統今天在中執會表示，二二八事件，是台灣歷史最深沉的傷痛。它在無數的台灣家庭心中，留下長久而無聲的哀慟。面對過去，我們不需要恐懼，只需要真相；轉型正義，不是仇恨與意識形態，而是記憶與清創療傷的過程。

賴總統表示，由於歷史事件所造成的傷痛，以及威權政府的打壓，讓許多人選擇沉默，把記憶埋藏在內心深處，避免再次受到傷害。然而，沉默可能使記憶模糊，加上威權政府對歷史的改寫，這些過去，讓有心竄改歷史的人，提供可趁之機。

賴總統強調，面對過去，我們不需要恐懼，只需要真相；轉型正義，不是仇恨與意識形態，而是記憶與清創療傷的過程。當我們對自身歷史的理解越清晰，民主共同體的根基也就越穩固。

賴總統表示，希望大家都能夠時時謹記我們共同走過的道路，團結守護台灣的民主與自由。

轉型正義 二二八事件

