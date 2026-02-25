柯文哲將出席一日北高 黃國昌籲總統國情報告實問實答

民眾黨創黨主席柯文哲將與現任黨主席黃國昌在28日騎一日北高！民眾黨25日公布一日北高的活動細節，柯文哲去年因為京華城案遭羈押而無緣，今年將再度挑戰，讓黃國昌相當感動。被問到國情報告的部分，黃國昌強調，不用拘泥於特定字眼，重點是總統賴清德要實問實答。

柯文哲重返賽道

民眾黨25日宣布「一日北高」騎腳踏車活動的相關規劃，今年由黨主席黃國昌及新北市議員陳士軒於28日分別帶領台灣隊與民眾隊進行挑戰，並將路程從360公里提高至380公里。

此外，創黨主席柯文哲也將參加其中一隊，不過他的腳上會有電子腳鐐，因此在行前訓練的影片中他笑說，今年戰力可能會打7折。

發言人張彤表示，今年採取比賽制，兩隊誰先達成380分（1公里1分）的目標就算勝利，中途也會設立各式關卡，民眾黨也在網站與臉書公開中途的停靠點，還有柯文哲會出現的站點，本次行程將從台北市的關渡宮出發，終點站在高雄市的228公園。

回答到問題就好

「民眾黨不能停留在過去的遺憾與悲情！」民眾黨主席黃國昌表示，很遺憾去年柯文哲因為遭到賴清德關押所以無法參加，但今年可以重新回歸讓他很高興，民眾黨盼藉此繼續進步、不斷往前進。現場還有許多參賽的黨公職一同響應，活動顯得很輕鬆、熱鬧。

針對24日朝野協商總統賴清德赴立法院國情報告，因為報告形式喬不攏而破局，黃國昌回應說，黨團總召陳清龍說得很清楚，用什麼樣的辭彙修飾不重要，重點是要實問實答，希望得到過去無法獲得的資訊，例如目前政府在不斷宣傳MOU，但目前的焦點是ART，美國總統川普的行政命令已經失效，賴政府真的不經過任何調整就要送到國會嗎？

MOU還沒送國會

黃國昌批評，政府現在一直說MOU不會變，還要國會儘速通過，但如今MOU都還沒送到國會。他強調，對於這些疑問，實問實答才符合賴總統在競選期間的承諾。

