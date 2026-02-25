蔣萬安育兒新政 雙薪家庭叫好：提早接送小孩不怕沒後援

快訊

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
台北市長蔣萬安宣布3月1日起率先全國推動「育兒減少工時計畫」，家中有12歲以下孩子的育兒爸媽，每日可少一小時工時，減少的工資由市府補助8成。記者林澔一/攝影
台北市長蔣萬安宣布從3月起啟動「育兒減少工時計畫」，家中有12歲以下孩子的育兒爸媽，只要企業不減薪讓這些家長每天可減少一小時工時，減少工資將由市府提供八成補助。不少家長對於該政策表達支持與贊同，但也擔憂「看得到吃不到」，民間企業恐會因付出外部成本過高不願配合。

育有兩胎、在外商公司上班的陳小姐表示，都會區雙薪家庭比例很高，但一般托育中心過了5點後就屬於延托，要在5點前把小孩接走，對於有工作者是相當困難，但延托費這幾年越來越貴，長期下來也是不小的負擔，若該政策能夠落實，對沒有長輩或其他後援協助接送小孩的雙薪家庭而言，這是一項非常棒的政策。

不過陳小姐也擔心，該政策目前看起來行政程序繁瑣，企業要申請補助必須走行政流程、提供員工證明並由人資審核，會額外增加人事行政成本，加上高產值或高薪資員工工作一小時所創造價值恐讓企業認為遠高於政府提供補助金，「民間企業連請個生理假都會被刁難，更何況減工時」。

北市國小學生家長聯合會總會長邱彥博表示，對於有需求家長絕對是一大福音，不過企業現階段也面臨缺工問題，若提早下班、減工時，業者生產成本恐會受影響，是否願意配合市府完全落實，有待觀察，且現階段大多企業都有彈性工時，大家可以分流上下班，若該政策推行，恐怕對交通、分流也會有影響，建議市府上路前仍要做好配套。

