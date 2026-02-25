快訊

前主播吳中純驚傳癌逝 享年56歲…老公臉書悼念愛妻

其他縣市會跟進？蔣萬安推育兒減少工時計畫 新北勞工局發聲

60年來美國最長國情咨文…川普演說重點一次看 談這議題最久近10分鐘

228前夕 賴清德：清楚理解歷史、民主根基更穩固

中央社／ 台北25日電

民進黨主席賴清德今天表示，228事件是台灣歷史最深沉的傷痛，長久以來在無數家庭心中留下無聲哀慟。他說，面對過去不需恐懼，只需要真相；轉型正義不是仇恨對立，而是記憶與清創療傷的過程，唯有清楚理解歷史，民主共同體的根基才能更加穩固。

民進黨下午召開中執會，發言人吳崢會後轉述賴清德談話表示，週六是228事件79週年，228事件是台灣歷史最深沉的傷痛，在無數台灣家庭心中留下長久而無聲的哀慟。由於歷史事件所造成的傷痛，以及威權政府的打壓，讓許多人選擇沉默，把記憶埋藏在內心深處，避免再次受到傷害。

賴清德說，沉默可能使記憶模糊，加上威權政府對歷史的改寫，這些過去讓有心竄改歷史的人，提供可趁之機。

賴清德表示，面對過去，不需要恐懼，只需要真相；轉型正義不是仇恨與意識形態，而是記憶與清創療傷的過程。當對自身歷史的理解越清晰，民主共同體的根基也就越穩固。希望大家都能夠時時謹記共同走過的道路，團結守護台灣的民主與自由。

賴清德 轉型正義

延伸閱讀

韓國瑜邀國情報告 賴總統：只要合憲、朝野有共識一定前往

賴總統：感謝柯建銘25年來始終站在第一線 完成交棒傳承致上最高敬意

賴清德見證黨團三長宣誓 蔡其昌：總統謙卑檢討願到立院國情報告

鄭麗文稱「鄭習會」對年底選舉大加分 陳培瑜：找鬼拿藥單

相關新聞

【重磅快評】去中國化的德意志對，還是走向中國的德意志正確？

最近媒體流行「德意志」的哏，將萬年總召柯建銘終於謝幕視為賴清德強烈意志的貫徹。不過，真正的「德意志」上午抵達北京。德國總...

韓國瑜邀國情報告 賴總統：只要合憲、朝野有共識一定前往

民進黨今天舉行中執會，針對是否到立法院國情報告，黨主席賴清德在會中表示，只要在合憲方式、朝野黨團有共識的邀請下，一定會前...

蔣萬安力推育兒減少工時補助 中市府：視財政狀況審慎評估

台北市長蔣萬安今天宣布推出育兒減少工時計畫，育有12歲以下孩童的父母，每天可減少1小時工時，市府補助減少工資的八成。台中...

涉助理費、性騷、酒駕案 民進黨撤銷陳怡君等3人議員參選資格

民進黨中執會今天審定直轄市議員參選資格，台北市議員陳怡君涉助理費案，遭停權2年半；台南市議員參選人謝秉舟涉性騷案；高雄市...

蔣萬安育兒新政 雙薪家庭叫好：提早接送小孩不怕沒後援

台北市長蔣萬安宣布從3月起啟動「育兒減少工時計畫」，家中有12歲以下孩子的育兒爸媽，只要企業不減薪讓這些家長每天可減少一...

影／228舉行一日北高活動 黃國昌：用汗水取代淚水

民眾黨按往例在228舉辦一日北高活動，今年由黨主席黃國昌及新北市議員陳士軒分別帶隊，並將路程從360公里提高至390公里...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。