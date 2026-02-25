228前夕 賴清德：清楚理解歷史、民主根基更穩固

民進黨主席賴清德今天表示，228事件是台灣歷史最深沉的傷痛，長久以來在無數家庭心中留下無聲哀慟。他說，面對過去不需恐懼，只需要真相；轉型正義不是仇恨對立，而是記憶與清創療傷的過程，唯有清楚理解歷史，民主共同體的根基才能更加穩固。

民進黨下午召開中執會，發言人吳崢會後轉述賴清德談話表示，週六是228事件79週年，228事件是台灣歷史最深沉的傷痛，在無數台灣家庭心中留下長久而無聲的哀慟。由於歷史事件所造成的傷痛，以及威權政府的打壓，讓許多人選擇沉默，把記憶埋藏在內心深處，避免再次受到傷害。

賴清德說，沉默可能使記憶模糊，加上威權政府對歷史的改寫，這些過去讓有心竄改歷史的人，提供可趁之機。

賴清德表示，面對過去，不需要恐懼，只需要真相；轉型正義不是仇恨與意識形態，而是記憶與清創療傷的過程。當對自身歷史的理解越清晰，民主共同體的根基也就越穩固。希望大家都能夠時時謹記共同走過的道路，團結守護台灣的民主與自由。