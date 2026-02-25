郭國文強調民進黨台南市沒有分裂問題 市長輔選他這樣說

快訊

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
民進黨台南市黨部主委郭國文談今年選舉年輔選步調。記者吳淑玲／攝影
民進黨台南市黨部主委郭國文談今年選舉年輔選步調。記者吳淑玲／攝影

針對2026年台南市長選舉輔選策略，民進黨台南市黨部主委郭國文表示，市長輔選將與議員及里長選舉有所連動，整體布局將以全面角度評估，而非單純以個別公職考量。

對於黨內是否存在分裂問題，郭國文強調「沒有」。他指出，民進黨自3月9日起啟動市議員初選，在議員提名完成前，目前各項活動多為個別政治行程，例如總統、副總統的公開行程，公職人員通常都會出席。待市議員初選提名確定後，才是啟動相關輔選的時機。

郭國文強調，黨部輔選未來仍將以提名人態度與意願為前提；若提名人與黨部立場不一致，黨部可發揮的空間將相對有限。他並指出，依過往經驗，縣市長輔選中，黨中央在決策與輔導層面角色高於地方黨部，「每位縣市首長都有自己的團隊，很多不是黨部可以決定的。」

台南市長初選陳亭妃和林俊憲競爭激烈，部分挺憲派議員認為，市長選舉民進黨還是會團結，至於議員選舉還是要靠個人，目前都是掛個人競選看板，是否會和市長提名人有「合照」的競選看板，目前還不確定。

