影／228舉行一日北高活動 黃國昌：用汗水取代淚水
民眾黨按往例在228舉辦一日北高活動，今年由黨主席黃國昌及新北市議員陳士軒分別帶隊，並將路程從360公里提高至390公里。民眾黨今天舉行行前記者會宣布行程，黨主席黃國昌表示，柯文哲也將在許多中繼點現身與民眾互動，並透露今年柯文哲也將參加其中一隊。
黃國昌說，自從民眾黨的創黨主席柯文哲開始的這個活動了以後，民眾黨秉持著這個活動優良的傳統精神每年舉辦，而且規模越來越大，去年很難過柯主席因為遭到賴清德的關押，沒有辦法實際的參與，但還是用一棒接一棒，團隊合作的方式完成了1日北高。今年非常高興柯文哲主席又可以再度來共同參與這個有意義的活動，228一日北高用汗水取代淚水，希望用積極的行動不斷的往前進，而不只是停留在過去的遺憾跟悲情，迎向著陽光，希望為台灣人民開創更好的未來。
黃國昌宣布，今年的活動為了增加趣味性，特別分成了兩隊，兩隊互相切磋、互相砥礪、互相鼓勵，不是互相廝殺，彼此相互的扶持，往前的動力精神會更飽滿，這一次台灣隊的隊員陣容非常的堅強，雖然因為大家公忙，只有少數頂尖中的頂尖代表出席這場記者會，對於台灣隊最後能夠達到整個隊伍的總積分，拿到冠軍，充滿了無限的信心，
