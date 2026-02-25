籲賴總統兌現國情報告受諮詢承諾 黃國昌：蔡其昌別拿韓國瑜當擋箭牌

針對總統國情報告事宜，朝野立委未能取得共識，民眾黨主席黃國昌今天表示，重點還是在於實問實答，不需要執著在相關字眼，民進黨立法院黨團此時應該好好思考，賴清德總統是否應該履行競選承諾，而不是急著拿立法院長韓國瑜當擋箭牌。

立法院新會期昨天開議，朝野黨團未能就總統國情報告達成共識，民進黨團總召蔡其昌今天上午接受廣播節目專訪，談及賴總統、韓國瑜跟民進黨團都想促成國情報告，希望在不違憲的前提下傾聽不同聲音，國民黨團總召傅崐萁提出不同意見，韓國瑜跟民進黨團皆認為有違憲之虞。

民眾黨下午舉行「2026一日北高啟動記者會」，針對蔡其昌的說法，黃國昌受訪時表示，民眾黨團總召陳清龍已經說得很清楚，用什麼詞彙修飾不重要，重點還是在於實問實答，立委代表人民發表心聲，希望聽到過去很長一段時間無法得到的資訊。

黃國昌舉例，民進黨政府不斷宣傳台美投資合作備忘錄（MOU），然而現在討論的焦點是台美對等貿易協定（ART），難道不需要經過任何調整，就要直接送到立法院審查，美國總統川普簽訂的14257號行政命令失效，台美對等貿易協定已經喪失法源基礎。

黃國昌指出，美國現在要用1974年貿易法的122條款加徵15%關稅，台灣已經付出這麼多成本，結果該拿的東西沒有拿到，「現在突然又被加徵15%關稅，台美對等貿易協定條文真的要送到立法院嗎？」

黃國昌表示，行政院始終不願意正面回應，只是一直對外宣傳台美投資合作備忘錄，請問到底長什麼樣子？裡面又寫了什麼內容？為什麼現在沒有公布？這些東西根本沒有送到立法院，政府卻要國會趕快審、趕快通過。

黃國昌說，實問實答才符合賴總統的競選承諾，「總統有義務到立法院進行國情報告，並且接受諮詢」，這句話就是出自賴總統口中，民眾黨僅是要求其兌現競選承諾，重點還是在於實問實答，不需要執著在相關字眼。

黃國昌也說，恭喜蔡其昌出任民進黨立法院黨團總召，只不過民進黨團現在應該好好思考，到底賴總統是否要兌現競選承諾、回應人民期待，「而不是剛上任，就急著拿韓國瑜當擋箭牌，這不是一開始太好的方式。」