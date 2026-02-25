快訊

60年來美國最長國情咨文…川普演說重點一次看 談這議題最久近10分鐘

蔣萬安首推「育兒日減1小時工時計畫」 對象申請方式一次看

再度拒絕！蔣萬安推育兒減工時補助 台南不跟進「財源不如台北」

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市政府不跟進。記者吳淑玲／攝影
台南市政府不跟進。記者吳淑玲／攝影

北市推出「育兒減少工時計畫」政策，南市府發言人田玲瑚表示，黃偉哲市長任內推動多項務實育兒友善政策，全市新增13處親子悠遊館，興建92座特色公園，其目的為爸爸媽媽打造親子空間、為孩子營造快樂成長學習、發展體能的環境。此外，市府也積極鼓勵企業提供彈性工時、育嬰留職停薪、家庭照顧假；同時推動企業托兒宣導會、減班休息補貼等，協助勞工平衡工作與育兒。「目前台南持續推動現行育兒友善相關政策，沒有要更新的計畫。」田玲瑚說。

田玲瑚指出，台北市「育兒減少工時計畫」更凸顯出當前《財政收支劃分法》（財劃法）對台南市的不公平待遇。根據財政部最新公告，2026年度中央普通統籌分配稅款，台北市獲配總額達1,149億元，淨增加額高達442億元；相較之下，台南市獲配總額僅491億元，淨增加額僅169億元。台北市光是「增加的額度」就是台南的約2.6倍，在如此龐大資源優勢下，台北市推動各項大規模社福政策自然游刃有餘；但台南市卻必須在極其有限的增額中，同時支應廣大偏鄉需求、基礎建設、教育醫療等多元支出，財政空間相對受限。

田玲瑚強調，台南的資源不如台北充裕，無法不斷推出「大撒幣式」的福利政策，但市府仍會善用有限資源，將每一分錢花在刀口上，持續推出各項育兒友善福利政策。也期待立法院能正視《財劃法》的公平性問題，讓各縣市都能夠享有同樣的福利措施。

台南 育兒 北市

延伸閱讀

北市推「育兒減少工時計畫」工資市府補 蔣萬安：若有必要動用預備金

蔣萬安拋12歲以下爸媽減工時 人力銀行：雇主職場歧視多一個理由

「工作留給單身狗？」蔣萬安推爸媽早1小時下班網熱議 也有籲全國跟進

蔣萬安拍板！北市家有12歲以下孩童 爸媽日減1小時工時工資市府補

相關新聞

鄭麗文稱「鄭習會」對年底選舉大加分 陳培瑜：找鬼拿藥單

有媒體報導，國民黨主席鄭麗文昨在立法實務研討會內部會議強調，「鄭習會」對年底選舉是「大加分」，引發討論。民進黨立院黨團副...

傳鄭習會3月12日登場 國民黨指鄭麗文要到國父紀念館致敬：難道有分身？

鄭習會傳出將在3月12日登場。國民黨今駁斥這項訊息，並指當天為國父逝世紀念日，黨主席鄭麗文要率黨部一級主管到國父紀念館致...

【重磅快評】民進黨大官們霸凌立委 壞習慣一脈相傳？

霸凌是民進黨的DNA？立法院開議，行政院長卓榮泰公開稱呼民眾黨立委李貞秀為「李女士」，李當場舉起寫上「霸凌」等紙張抗議。...

【重磅快評】去中國化的德意志對，還是走向中國的德意志正確？

最近媒體流行「德意志」的哏，將萬年總召柯建銘終於謝幕視為賴清德強烈意志的貫徹。不過，真正的「德意志」上午抵達北京。德國總...

籲賴總統兌現國情報告受諮詢承諾 黃國昌：蔡其昌別拿韓國瑜當擋箭牌

針對總統國情報告事宜，朝野立委未能取得共識，民眾黨主席黃國昌今天表示，重點還是在於實問實答，不需要執著在相關字眼，民進黨...

再度拒絕！蔣萬安推育兒減工時補助 台南不跟進「財源不如台北」

台北市推出「育兒減少工時計畫」政策，南市府發言人田玲瑚表示，黃偉哲市長任內推動多項務實育兒友善政策，全市新增13處親子悠...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。