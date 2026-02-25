韓國瑜邀國情報告 賴總統：只要合憲、朝野有共識一定前往

快訊

聯合報／ 記者周佑政／台北即時報導
對於立法院長韓國瑜（右）邀請到立法院國情報告，賴清德總統（左）表示，只要在合憲方式、朝野黨團有共識的邀請下，一定會前往立法院進行國情報告。圖／聯合報系資料照
對於立法院長韓國瑜（右）邀請到立法院國情報告，賴清德總統（左）表示，只要在合憲方式、朝野黨團有共識的邀請下，一定會前往立法院進行國情報告。圖／聯合報系資料照

民進黨今天舉行中執會，針對是否到立法院國情報告，黨主席賴清德在會中表示，只要在合憲方式、朝野黨團有共識的邀請下，一定會前往立法院進行國情報告。

賴清德表示，他要向新春期間留守執勤的軍警消、醫護，以及所有基礎設施的工作人員，表達最誠摯的感謝及敬意。因為有大家的辛勞奉獻，讓國家的安全、社會的安定與交通的順暢，能在連續假期間穩健運作。也要向全體黨公職、全體黨員與黨部同仁大家拜個晚年，祝大家新的一年都能七喜春來、心想事成。並且感謝在過年期間到各地拜年期間黨部同仁的辛勞，期盼各位在新年過後，能夠調整好心情，攜手迎接未來的各種挑戰。

賴清德說，日前美國關稅政策的變化，不只影響台灣，也牽動全球經貿情勢。行政院長卓榮泰及副院長鄭麗君的談判團隊，已經在第一時間向我報告說明，也在昨天向國人詳細說明。

賴清德強調，政府會以堅守國家利益、產業利益、糧食安全與國人健康為最高原則，守住談判的好成果、確保232條款等最優惠待遇不打折、並持續與美方積極聯繫溝通。

賴清德說，在因應關鍵轉折之際，他期盼朝野各黨能團結一致、齊心協力。因此，他在前天邀集五院院長進行新春茶敘，希望化誤解為理解、化分歧為團結。

賴清德說，對於會中立法院長韓國瑜邀請他到立法院國情報告，他要再次表達，只要在合憲方式、朝野黨團有共識的邀請下，一定會前往立法院進行國情報告。

賴清德 立法院 國情報告

相關新聞

鄭麗文稱「鄭習會」對年底選舉大加分 陳培瑜：找鬼拿藥單

有媒體報導，國民黨主席鄭麗文昨在立法實務研討會內部會議強調，「鄭習會」對年底選舉是「大加分」，引發討論。民進黨立院黨團副...

傳鄭習會3月12日登場 國民黨指鄭麗文要到國父紀念館致敬：難道有分身？

鄭習會傳出將在3月12日登場。國民黨今駁斥這項訊息，並指當天為國父逝世紀念日，黨主席鄭麗文要率黨部一級主管到國父紀念館致...

【重磅快評】民進黨大官們霸凌立委 壞習慣一脈相傳？

霸凌是民進黨的DNA？立法院開議，行政院長卓榮泰公開稱呼民眾黨立委李貞秀為「李女士」，李當場舉起寫上「霸凌」等紙張抗議。...

【重磅快評】去中國化的德意志對，還是走向中國的德意志正確？

最近媒體流行「德意志」的哏，將萬年總召柯建銘終於謝幕視為賴清德強烈意志的貫徹。不過，真正的「德意志」上午抵達北京。德國總...

籲賴總統兌現國情報告受諮詢承諾 黃國昌：蔡其昌別拿韓國瑜當擋箭牌

針對總統國情報告事宜，朝野立委未能取得共識，民眾黨主席黃國昌今天表示，重點還是在於實問實答，不需要執著在相關字眼，民進黨...

再度拒絕！蔣萬安推育兒減工時補助 台南不跟進「財源不如台北」

台北市推出「育兒減少工時計畫」政策，南市府發言人田玲瑚表示，黃偉哲市長任內推動多項務實育兒友善政策，全市新增13處親子悠...

