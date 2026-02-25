韓國瑜邀國情報告 賴總統：只要合憲、朝野有共識一定前往

民進黨今天舉行中執會，針對是否到立法院國情報告，黨主席賴清德在會中表示，只要在合憲方式、朝野黨團有共識的邀請下，一定會前往立法院進行國情報告。

賴清德表示，他要向新春期間留守執勤的軍警消、醫護，以及所有基礎設施的工作人員，表達最誠摯的感謝及敬意。因為有大家的辛勞奉獻，讓國家的安全、社會的安定與交通的順暢，能在連續假期間穩健運作。也要向全體黨公職、全體黨員與黨部同仁大家拜個晚年，祝大家新的一年都能七喜春來、心想事成。並且感謝在過年期間到各地拜年期間黨部同仁的辛勞，期盼各位在新年過後，能夠調整好心情，攜手迎接未來的各種挑戰。

賴清德說，日前美國關稅政策的變化，不只影響台灣，也牽動全球經貿情勢。行政院長卓榮泰及副院長鄭麗君的談判團隊，已經在第一時間向我報告說明，也在昨天向國人詳細說明。

賴清德強調，政府會以堅守國家利益、產業利益、糧食安全與國人健康為最高原則，守住談判的好成果、確保232條款等最優惠待遇不打折、並持續與美方積極聯繫溝通。

賴清德說，在因應關鍵轉折之際，他期盼朝野各黨能團結一致、齊心協力。因此，他在前天邀集五院院長進行新春茶敘，希望化誤解為理解、化分歧為團結。

賴清德說，對於會中立法院長韓國瑜邀請他到立法院國情報告，他要再次表達，只要在合憲方式、朝野黨團有共識的邀請下，一定會前往立法院進行國情報告。